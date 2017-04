Sváteční promluva: Největší křesťanské svátky

Brandýs nad Orlicí - Velikonoce nejsou svátky jara, jak je někdy vnímá pohanský svět, ostatně na jižní polokouli naší planety začíná podzim. Jaro k nim v našem prostředí sice víceméně patří, jde však v nich o oslavu života.

Tento život nemůže zničit ani smrt. Ježíš svým zmrtvýchvstáním pozvednul člověka. Zprávy o tom jsou věrohodné. Evangelia nezamlčují ani trapná selhání víry nejbližších Ježíšových přátel v jeho vzkříšení. Právě to dokazuje věrohodnost těchto zpráv. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista patří k nejzákladnějším pravdám víry všech křesťanů.

Někdejší předseda Akademie věd Spojených států A. C. Morison byl matematikem, který prohlásil: „Není ani jediná možnost z milionu možností, že by život na naší zemi vznikl náhodou." Musel být tedy stvořen! Každý z nás si připravuje podobu své budoucnosti i té věčné. Aby byla plně šťastná, měli bychom dovolit Ježíšovi vstoupit do našeho života, aby mohl přetvořit naše srdce směrem k víře v Boha a lásce k němu i všem našim bližním. Ježíš nám k tomu podává svou pomocnou ruku. Až se na Bílou sobotu večer, anebo v hloubce velikonoční noci, rozzáří velikonoční svíce, zvaná paškál, začnou pro všechny křesťany a lidi dobré vůle největší křesťanské svátky, které mohou kvalitu naší víry, naděje a lásky pozvednout.

Bohumil Šitavanc (katolický kněz, Brandýs nad Orlicí)