Studentky vymyslely hru nejen pro nevidomé

Choceň - Světlo světa spatřila hra, jakou svět neviděl. Na jedné vlně díky ní „jedou" s nevidomými ti bez hendikepu. Hru nazvanou „Olá" vymyslely studentky z Obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni.

Studentská firma LAMcuties z ChocněFoto: Archiv firmy

Jejich firma LAMcuties se stolní hrou uspěla mezi více jak padesáti firmami na dvaadvacátém ročníku veletrhu studentských firem, když získala druhé místo.

Sociální podnikání

„Zalíbilo se nám sociální podnikání, a tak jsme se rozhlížely, co by bylo v našem okolí prospěšné. Co by pomohlo a zároveň vydělalo nějaké peníze," řekla prezidentka firmy LAMcuties Adriana Olivová a dodala: „Ve třídě s námi totiž studuje nevidomá spolužačka, a tak pomoci nevidomým byla jasná volba."

A nápad se vydařil. Hra pomáhá pochopit svět slepých a umožňuje vcítit se do jejich pocitu.

Mají další plány

„Nečekaly jsme, že náš projekt tolik zaujme a že nám lidé budou sami od sebe nabízet spolupráci. Za to jsme moc vděčné," dodala Adriana Olivová.

Hra „Olá" není první společné dílo dívčí firmy. Slečny za sebou mají výrobu různých penálů, propisek či záložek.

A co plánují dál? „Určitě bychom chtěly hru v příštích pár měsících vypustit na trh a vymýšlet další sociálně prospěšné produkty, které nejen pobaví, ale také poučí a zároveň přinesou pochopení a uvědomění si, že běžné věci, jako zdraví, nerostou všude jen tak na stromech, ale je třeba si jich vážit," uvedla na závěr Adriana Olivová.