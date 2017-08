Studenti zakusí uprchlický život

Žamberk /Rozhovor/ – Natáčení dokumentární reality show České televize Dovolená v éře páry probíhá pod bedlivým dozorem majitele Muzea starých strojů, který se sám oblékl do šatů z 19. století. MICHAL BEDNÁŘ si střihl roli mistra a natáčení si užívá. „Je to takové zpestření toho, co děláme normálně,“ říká. Pořad bude ČT vysílat příští rok.