Studenti v Lanškrouně chtějí jednou vyrábět i parmazán

Lanškroun - Zemědělská škola v Lanškrouně provozuje malou mlékárnu. Z mléka od svých krav vyrábějí sýry i jogurty.

Stovky litrů mléka v obřím „kotli“, studenti chystají koření na sýry… Dívka v bílém vytahuje z horké vody korbáčiky. Obyčejný den v jedné malé mlékárně. Ta ale patří střední zemědělské škole v Lanškrouně.

„Vyrábíme sýry, tvaroh, jogurty. Není to přesně to, co bych chtěl jednou po škole dělat, ale baví mě to,“ říká Lukáš Rejman ze třetího ročníku oboru všeobecné veterinářství. Studenti se ve školní mlékárně střídají po týdnu. Vidí, jak se z čerstvého mléka dělají sýry nebo jogurty. „Za den zpracujeme 300 až 500 litrů mléka. Nejvíce v pondělí a úterý, pak méně, abychom stihli vše zpracovat a zabalit,“ vysvětluje technoložka Renata Fabiánková.

Zkouška másla

Čerstvé mléko směna v mlékárně načerpá do nádoby, změří teplotu a pH. Následně projde mléko pasterizací. Další postup už záleží na tom, zda budou z mléka jogurty nebo třeba sýry. „Děláme čerstvé sýry, kořeněné i přírodní. Z čerstvých sýrů v horké vodě vytaháme korbáčiky, parenice a vyrábíme i špalíčky z pařených sýrů. Jinak nabízíme jogurty a ochucené, mléko, tvaroh. A zkoušíme dělat máslo. Do budoucna uvažujeme mimo jiné o lisovaných sýrech typu eidam nebo bych ráda do nabídky přidala kefír,“ vypočítává Renata Fabiánková.

Podotýká ale, že výroba másla je na možnosti školní mlékárny zatím trochu oříšek. „Nedostaneme tolik mléčného tuku a navíc velké mlékárny na to mají lepší mašiny a jejich máslo vydrží déle,“ dodává technoložka. Sama začínala s výrobou sýrů doma. Dnes to není prý nic složitého, potřebné syřidlo je volně dostupné na internetu. Zkouší to i studentka Drahomíra Láznická, která z hrnce s horkou vodou vytahuje korbáčiky. „Díky této praxi získávám zkušenosti. Mlékárna mě zajímá a sama doma zkouším vyrábět sýry,“ tvrdí studentka Agropodnikání ekonomického směru.

Mléko do škol

Střední zemědělská škola v Lanškrouně chová na svém statku desítky krav, aktuálně mají asi čtyřicet dojných. Ty za den nadojí asi tisíc litrů mléka. Zhruba čtvrtinu zpracuje škola v mlékárně, zbytek prodávají do Olmy. Jednou možná využije škola celé množství nadojeného mléka, protože mlékárna je koncipovaná na tisíc litrů za den. „Líbila by se mi myšlenka dodávat mléko do škol ve městě a blízkém okolí,“ podotýká ředitel školy David Hruška.

Mléčné výrobky je možné zatím nakoupit jedině ve školním bistru. Až skončí pětiletá udržitelnost projektu, který spolufinancovala Evropská unie a Pardubický kraj, uvažuje vedení školy o vlastní prodejně. „Ještě nám chybí něco přes tři roky. Zavázali jsme se, že po dobu pěti let nebudeme mít zisk. Takže výrobky jdou z osmdesáti procent do naší školní jídelny. Město má centrální školní jídelnu. I tam dodáváme naše výrobky. Pro jogurty, sýry nebo mléko si chodí lidé z města a nakupují si tady studenti,“ dodává David Hruška.

V Lanškrouně se drží motta „z pole až na stůl“. Stejně jako s mlékem zacházejí i s hovězím masem. Skot ze školního statku si nechávají porazit a maso využívají ve školní jídelně. Plánů má škola hodně, za čas si možná lidé v kraji koupí i lanškrounský parmazán.