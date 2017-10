„Studenti“ Charlie a Leopold jsou ve třídě už deset let

Pardubice /KOMENTÁŘ/ Krajský přebor ve fotbale: Úplně to s víkendovým kolem nesouvisí, přesto je to zásadní. O co jde? Ano, ten kdo tipoval, že výhra Moravské Třebové proti Slatiňanům (2:0) ve šlágru předehrávaného 14. kola, tak ten v našem kvízu uspěl.