Stovky řidičů si stále nevyměnily propadlý průkaz

Orlickoústecko - Ministerstvo dopravy letos varovalo stovky tisíc řidičů před končící platnosti jejich řidičských průkazů. Nejvíce jich přestalo platit v březnu, další budou následovat v říjnu a listopadu.

Výměna řidičských průkazů. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Bergman

Jedná se o průkazy, které byly vydány před deseti lety. Výměna se nejčastěji týká lidí nad jednašedesát let.

Na Orlickoústecku bylo v květnu stále 1290 řidičů s neobnoveným průkazem. Nejvíc jich je ve Vysokém Mýtě a Žamberku, nejméně naopak v Králíkách a České Třebové. Někteří už možná o obnovu nestojí, další to nechávají na poslední chvíli. Za řízení bez platného řidičského průkazu přitom hrozí pokuta až dva tisíce korun a ještě o pět set korun víc ve správním řízení.

„I když řidičům končí platnost až třeba za tři měsíce, mohou přijít už nyní. Ve chvíli, kdy jim přijde nový doklad, můžeme je dle předběžné domluvy informovat zprávou," nabádá řidiče ke včasné výměně vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství ve Vysokém Mýtě Kristýna Šťastná.

Její kolega z ústeckého městského úřadu ji doplňuje: „Průměrná čekací doba na nový doklad je dvacet dní, někdy to jde i rychleji, ale nelze na to spoléhat, obzvláště ke konci roku, kdy bude nejvíce žadatelů. Výměna je také možná ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za toto rychlé vyhotovení si však řidiči připlatí pět set korun. Také je nutné mít s sebou současný průkaz a fotografii. Na to lidé nejsou zvyklí, protože jsou u ostatních dokladů foceni přímo na úřadě." O vydání nového dokladu mohou lidé požádat na úřadech obcí s rozšířenou působností.

Na začátku roku byla v Pardubickém kraji řeč o více než 35 638 průkazech, kterým letos končí platnost. Vyměnit si doklad prozatím přišlo celkem 7533 lidí. Jen do května si jej mělo zařídit 11 755 lidí, učinilo tak však pouhých 6427 lidí.