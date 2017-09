Stopli stavbu věže na Pekláku

Česká Třebová - Multifunkční dobrodružná věž nebude stát na Pekláku v České Třebové ani letos, ani v příštím roce. Dlouho připravovaný projekt dostal stopku.

Adrenalinová věž.Foto: archiv Deník

Že bude pozastaven, odhlasovali v pondělí zastupitelé. Dřevěná, zhruba osmnáctimetrová věž měla nabízet šest vyhlídkových plošin, obří houpačku nebo lezecké stěny různých obtížností. Přemístění stavby však navýšilo rozpočet.

„Původně se měla stavět dole v areálu, rozpočet byl kolem pěti milionů korun. Protože se ozvali občané, kterých by se provoz dotýkal hlukově, věž byla přemístěna na sjezdovku nahoře. Musela se doplnit projektová dokumentace a zakládání celé stavby na nestabilním svahu by projekt zdražilo o dalších dva a půl milionu korun,“ vysvětlil českotřebovský starosta Jaroslav Zedník a dodal, že za takové peníze už není rozumné adrenalinovou věž postavit bez zásadní dotace.

Město mělo přislíbený necelý milion od Pardubického kraje, zbývající část by hradilo ze svého rozpočtu. „Stavba by nás vyšla téměř na osm milionů korun. To už je moc. Potřebujeme ve městě udělat spoustu jiných věcí,“ dodal starosta.

Nemyslí si však, že by to byl úplný konec. Projektová dokumentace je zpracovaná a teď před volbami se stále hlasitěji mluví o tom, že je třeba posílit státní dotace na rozvoj cestovního ruchu a přitáhnout do kraje více turistů.