Stavba nové školky v Borku je pozastavena

Česká Třebová - Třída mateřské školy v Borku se zatím připravovat nebude.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/archiv

„Stavební příprava pro zřízení třídy mateřské školy v prostorách Základní školy praktické v Borku bude přerušena ve fázi stavebního povolení a realizace úprav bude odložena," informovala o rozhodnutí městské rady místostarostka Jaromíra Žáčková.

Nově vzniklá třída by totiž zůstala nevyužitá. Z původně přihlášených 17 dětí, které měly splňovat podmínky povinné předškolní docházky, jich nyní zůstalo pouze osm.

V oblasti jsou i další tří a čtyřleté děti, které by mohly třídu naplnit, ale nyní není žádná záruka, že by je tam rodiče posílali. Za jejich předškolní vzdělávání by totiž museli stejně jako ostatní zaplatit.

Demografický vývoj prý ukazuje větší počet dětí až pro přespříští školní rok. Do té doby ještě může být upravena legislativa týkající se vzdělávání mladších dětí než dvouletých, proto je dle rozhodnutí rady města nyní možné s dalším stavebním opatřením v Borku, které by stálo až 850 tisíc korun, zatím počkat.