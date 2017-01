Spočítáno! Tříkrálová sbírka vynesla na Orlickoústecku přes dva miliony

Orlickoústecko – Oblastní charita včera zveřejnila výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Opět se vybralo o něco víc než vloni.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Tříkrálová sbírka skončila. Na Orlickoústecku vynesla celkem 2 495 071 korun.

„Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2495 071 korun. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí," uvedla za tuto organizaci Iva Marková a ke krásnému výsledku dodala: „I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají Tříkrálovou sbírku jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už sedmnáct let obětavě zapojuje." V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností. Pětašedesát procent z celkového výnosu Tříkrálové sbírky použije Oblastní charita na financování svých služeb, například domácí hospicové péče.

Jako poděkování koledníkům a asistentům Tříkrálové sbírky přichystala Charita divadelní představení, Pohádka z budíku bude sehrána 16. března v 18 hodin v letohradské Orlovně na Orlici.

Výsledky okresu Ústí nad Orlicí:

Albrechtice - 9 275 Kč (3 pokladničky)*

Anenská Studánka - 3 345 Kč (1)

Brandýs nad Orlicí - 34 586 Kč (6)

Bystřec - 26 643 Kč (7)

Čenkovice - 3 326 Kč (1)

Česká Rybná - 7 806 Kč (1)

Česká Třebová - 215 500 Kč (37)

České Heřmanice - 35 607 Kč (7)

České Libchavy - 18 721 Kč (8)

Choceň - 142 372 Kč (27)

Damníkov - 9 212 Kč (4)

Dlouhá Třebová - 23 005 Kč (6)

Dlouhoňovice - 22 760 Kč (2)

Dolní Čermná - 45 115 Kč (10)

Dolní Dobrouč - 86 829 Kč (20)

Hejnice - 9 600 Kč (1)

Helvíkovice - 8 249 Kč (1)

Hnátnice - 21 678 Kč (6)

Horní Čermná - 34 160 Kč (9)

Horní Heřmanice - 24 535 Kč (3)

Horní Třešňovec - 17 481 Kč (9)

Jablonné n.Orl. - 62 952 Kč (20)

Jamné n.Orl. - 21 288 Kč (5)

Jehnědí - 8 177 Kč (1)

Klášterec n.Orl. - 12 452 Kč (2)

Koldín - 10 718 Kč (2)

Kosořín - 4 876 Kč (1)

Kostelecké Horky - 6 710 Kč (1)

Králíky - 63 740 Kč (12)

Kunvald - 28 245 Kč (8)

Lanškroun - 82 516 Kč (13)

Letohrad - 221 526 Kč (39)

Libchavy - 26 395 Kč (9)

Lichkov - 11 821 Kč (4)

Líšnice - 26 017 Kč (4)

Lukavice - 57 378 Kč (11)

Luková - 21 839 Kč (6)

Mistrovice - 30 124 Kč (5)

Mladkov - 15 156 Kč (5)

Mostek - 5 291 Kč (1)

Nasavrky - 6 225 Kč (1)

Nekoř - 45 688 Kč (10)

Orlické Podhůří - 17 459 Kč (5)

Orličky - 10 140 Kč (1)

Ostrov - 16 645 Kč (3)

Oucmanice - 5 873 Kč (1)

Pastviny - 17 492 Kč (4)

Petrovice - 8 585 Kč (2)

Písečná - 18 150 Kč (5)

Plchovice - 1 942 Kč (1)

Podlesí - 6 568 Kč (1)

Přívrat - 7 906 Kč (2)

Řetová - 21 407 Kč (3)

Řetůvka - 12 780 Kč (2)

Rudoltice - 26 828 Kč (9)

Rybník - 20 812 Kč (4)

Sázava - 17 104 Kč (2)

Seč - 5 199 Kč (1)

Šedivec - 14 670 Kč (2)

Semanín - 15 541 Kč (2)

Skořenice - 7 159 Kč (2)

Slatina - 14 172 Kč (2)

Sloupnice - 47 260 Kč (12)

Sobkovice - 10 131 Kč (2)

Sopotnice - 23 069 Kč (6)

Sruby - 17 410 Kč (2)

Studené - 10 159 Kč (1)

Sudislav - 2 026 Kč (1)

Sudslava - 8 388 Kč (2)

Svatý Jiří - 8 177 Kč (1)

Těchonín - 16 351 Kč (3)

Třebovice - 14 593 Kč (6)

Trpík - 2 369 Kč (1)

Ústí nad Orlicí - 201 894 Kč (55)

Velká Skrovnice - 8 625 Kč (2)

Verměřovice - 14 780 Kč (3)

Vraclav 14 961 Kč (3)

Vračovice - 3 397 Kč (1)

Výprachtice - 35 858 Kč (5)

Vysoké Mýto - 57 264 Kč (12)

Zaháj - 5 030 Kč (1)

Zálší - 14 169 Kč (1)

Žamberk - 78 829 Kč (12)

Žampach - 6 926 Kč (2)

Zámrsk - 18 290 Kč (4)

Zářecká Lhota - 11 804 Kč (11)

Žichlínek - 27 940 Kč (7)

* v závorce je uveden počet úředně rozpečetěných pokladniček