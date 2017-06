Školka U Koupaliště znovu ožije v září

Česká Třebová - Mateřská škola U Koupaliště slouží již více jak třicet let. Nyní se dočká nového kabátu. Stavebníci ji převzali na konci května. Naplánováno je zateplení, nová fasáda, okna a dveře.

Mateřskou školu U Koupaliště čeká rozsáhlá rekonstrukceFoto: Archiv MŠ U Koupaliště

„Co se týče vnitřních prostor, bude osazena vzduchotechnika s rekuperací a samozřejmě další drobnější práce, jako je výměna podlahových krytin a úprava na chodbách a vymalování tříd," informoval vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Pro děti je připravené také překvapení v podobě tabule na stěně školy, na kterou budou moci kreslit.

Novým domovem se žákům prozatím stala budova bývalé svářečské školy a azyl poskytne také Mateřská škola Habrmanova. Do září má být u koupaliště hotovo.

Opravy vyjdou asi na 9,5 milionu korun. Vypomoci by měla třímilionová dotace. „Chtěl bych, aby všechny mateřské školy byly co nejdříve hotové a zrekonstruované," dodal starosta města Jaroslav Zedník, který zároveň informoval o opravách na Základní škole Habrmanova. Tam město plánuje opravy za více než 34 milionů, rozdělené budou do dvou let. I zde počítá s dotací.