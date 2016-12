Silvestrovský horoskop: který drink se hodí k vašemu znamení?

Orlickoústecko - Ještě než na silvestra začne odbíjet půlnoc a z lahví šampaňského vyletí korkové zátky, zkuste si dopřát změnu: drink podle vašeho znamení.

Dark Devil pro berana

Všichni z cesty! Beran ví, co chce a dostane to. Není to totiž jen tak někdo, beran si umí jít za svým a vyhrávat. Myslíte si, že toto znamení uspokojíte nějakým obyčejným pitím? To nikdy! Beranovi jedině to nejlepší v dokonale vyváženém poměru. Umíchejte mu koktejl Dark Devil v ďábelsky rudé barvě a možná vás vezme na milost. A pokud ne, Bůh s vámi!

Na jeden drink budete potřebovat:

50 ml Johnnie Walker Black Label

50 ml brusinkového džusu

50 ml zázvorového piva

Do sklenice s ledem postupně nadávkujeme jednotlivé ingredience a lehce promícháme. Na závěr ozdobíme například limetou a servírujeme.

Captain Morgan & Ginger pro býka

Býk si pevně stojí za svým: Captain Morgan se zázvorem je ta nejlepší zlatá kombinace. Proč? To je jednoduché, býk prostě miluje pohodlí, luxus a svůj klid. Toto velmi prakticky založené znamení ví, jak si vychutnat odpočinek a nezajímá ho zbytečné plýtvání emocemi – prostě mu dejte jeho sklenku, nechte ho dýchat a bude spokojený.

Na jeden drink budete potřebovat:

40 ml Captain Morgan Jamaica Rum

100 ml zázvorové limonády

1 kousek limety

Led

Naplňte vysokou sklenici ledem a nalijte do ní 40ml Captain Morgan Jamaica Rum a 100ml vaší oblíbené zázvorové limonády. Poté ozdobte kouskem limety. Pokud nemáte odměrku, použijte 1 díl rumu na 3 díly limonády.

Beer Fizz pro blížence

Upovídaní blíženci se s oblibou seznamují a probírají všechna možná témata, protože v diskuzi vyniká jejich bystrá povaha. Pozvěte je na koktejl a uvidíte, jak jim zazáří oči. Koktejl Beer Fizz je postavený na surovinách se stejným základem. Slad se používá nejen při výrobě whisky, ale i piva. A proto se tyto dva produkty k sobě tak dobře hodí. Novinky jsou pro blížence velkou inspirací a tento nápoj si zamilují!

Na jednu porci budete potřebovat:

60 ml Johnnie Walker Double Black Label

20 ml čerstvé citronové šťávy

20 ml cukrového sirupu

světlé pivo

V šejkru dobře protřepejte Johnnie Walker Double Black Label, cukrový sirup a citronovou šťávu. Přelijte do vysoké sklenice na čistý led a dolijte světlým pivem. Před servírováním ozdobte citronovou kůrou.

Captain Mojito pro raka

Emocionálně založený rak se na první lok zamiluje do legendárního drinku Captain Mojito. Stejně jako znamení, i tento nápoj dbá na tradici a nerad se pouští do neznámých vod. Zelené mátové osvěžení s kvalitním rumem je dnes již klasickou kombinací, jistotou, která zklidní mysl a dodá tělu pohodu, kterou často přecitlivělý rak potřebuje.

Na jeden drink budete potřebovat:

40 ml Captain Morgan White Rum

10 lístků máty (2 snítky)

½ limety

25 ml cukrového sirupu nebo lžíce třtinového cukru

sodovka

drcený led

Rozmačkejte mátové lístky v dlaních, aby se uvolnilo jejich aroma. Limetu nakrájejte na stroužky a vložte do sklenice spolu s třtinovým cukrem nebo sirupem a všechny ingredience společně promačkejte, aby se uvolnila šťáva z limet. Do 3/4 naplňte sklenici drceným ledem a přidejte Captain Morgan White Rum a sodovku. Nakonec dosypte dle potřeby led a drink ozdobte mátovou snítkou.

Baileys Flat White Martini pro lva

Stejně jako lví povaha i drink pro toto znamení je plný bouřlivého napětí. Lvovi uděláte radost, pokud rozeznáte jedinečné kouzlo jeho osobnosti – proto zkuste namíchat jednoduchý, přesto originální drink Baileys Flat White Martini. Jemný likér uspokojí jeho temperament, vodka naopak povzbudí smysl lovce. Nepodceňujte ani kvalitní kávu, ta je totiž symbolem úspěchu. A přesně takový lev touží být – spokojený a úspěšný.

Na jeden drink budete potřebovat:

50 ml Baileys Original Irish Cream

25 ml Smirnoff vodky

25 ml espressa

Do shakeru vhoďte několik kostek ledu, přidejte espresso, vodku a Baileys. Vše dokonale promíchejte do hladké, jemné konzistence. Přes sítko přelijte do koktejlové sklenice a na závěr ozdobte třemi kávovými zrnky.

Johnnie Ginger po pannu



Pokud se chcete pokusit z panny vypáčit důvěru a otevřenost, vsaďte na silnější drink. V každé situaci upravené, pořádkumilovné panny ocení jednoduchý luxus ve formě kvalitní whisky. Kombinace se zázvorem je přesně to, co věrná panna potřebuje. Alkohol uvolní mysl, zázvor zahřeje a naladí odlehčenou atmosféru díky svým afrodiziakálním účinkům. Navíc panna ocení vaši vnímavost a smysl pro detail – žlutá je totiž její barvou.

Na jeden drink budete potřebovat:

40 ml Johnnie Walker Red Label

100 ml Ginger Ale (zázvorová limonáda)

1/8 čerstvé limety

Jednoduše smíchejte Johnnie Walker Red Label, zázvorovou limonádu, šťávu z kousku limety a led. Sklenici ozdobte plátkem zázvoru a podávejte.

Baileys Chocolat Luxe na ledu pro váhy

Váha se ráda dívá na věci z různých úhlů pohledu, studuje je a rozhodne se až na základě pečlivého uvážení beze spěchu a stresu. Váhavost je pro okolí lehce iritující, proto zkuste před toto znamení postavit Baileys Chocolat Luxe na ledu. Ať bude váha kroužit kolem tohoto nápoje jakkoli dlouho, nenajde důvod si ho nezamilovat. Je totiž perfektní, a to je situace, která váhu nesmírně potěší – konečně něco, co je nad slunce jasné.

Na jednu porci budete potřebovat:

50 ml Baileys Chocolat Luxe

3 kostky ledu

Na ozdobení: malina

Do skleničky na vysoké nožce dáme tři kostky ledu, přelijeme likérem Baileys Chocolat Luxe a ozdobíme čerstvou malinou.

Krouživým pohybem lehce promícháme, servírujeme

a vychutnáváme.

Captain Morgan Black Apple pro štíra

Štír často působí nenápadně, avšak zdání klame. Ve skutečnosti si o pozornost dokáže hlasitě říct. Podobně je na tom i tmavý rum Captain Morgan Black Spiced, který má větší podíl alkoholu, než ostatní rumy. Silný štír, kterému nic neujde, má již na tento drink svůj jasně vyhraněný názor – bude to jeho oblíbené pití. A nezkoušejte štírovi vzít něco, co je mu svaté – mohlo by vás to přijít draho!

Na jeden drink budete potřebovat:

40 ml Captain Morgan Black Spiced

100 ml jablečného džusu

plátky jablka

led

Vysokou sklenici naplníme ledem a plátky čerstvého jablka. Nejprve na led nalijeme 40 ml Captain Morgan Black Spiced a poté ještě 100 ml jablečného džusu. Na závěr dozdobíme plátky jablka a servírujeme. Pokud nemáte odměrku, použijte 1 díl rumu na 3 díly džusu.

Baileys Chocolatini pro střelce

Koktejl Baileys Chocolatini je prostě bezchybný. Lahodná kombinace smetanového likéru s kvalitní irskou whiskey, jemné vodky a čokoládového sirupu chutná na ledu zcela famózně. Přesně to od svého drinku očekává střelec. Nezkoušejte mu podsouvat cokoli přízemního. Střelec vyžaduje jen takové věci, co odpovídají jeho vznešeným ideálům.

Na jednu porci budete potřebovat:

75 ml Baileys Original Irish Cream

25 ml Smirnoff vodka

čokoládový sirup

led

Nalijte do koktejlového shakeru Baileys Original, vodku, čokoládový sirup, vhoďte ještě pár kostek ledu a vše dobře protřepejte. Až bude tekutina hedvábně jemná, nalijte přes sítko do koktejlové sklenice a ozdobte hoblinkami čokolády. Nyní si můžete vychutnat svůj čokoládový sen.

Chocolat Luxe Mocha Martini pro kozoroha

Kozoroh je jako cibule – na povrchu pevný a odolný, uvnitř křehký a plačtivý. Jde o velmi citlivá stvoření, která však navenek působí jako velmi silné a vyrovnané osobnosti. Přestože je jejich duše velmi zranitelná, umějí si jít za svým a svou bolest držet v sobě. A aby se jim to dařilo, potřebují se občas posilnit drinkem, který reflektuje jejich povahu – síla vodky a kvalitní kávy je protkána jemným smetanovým likérem s pravou belgickou čokoládou, který se rozplývá na jazyku.

Na jednu porci budete potřebovat:

50 ml Baileys Chocolat Luxe

25 ml Smirnoff Vodka

25 ml espresso

led

Nalijte do shakeru Baileys Chocolat Luxe, přidejte vodku, espresso a pár kostek ledu. Vše dokonale promíchejte do hladké, jemné konzistence. Servírujte do sklenice typu Martini a ozdobit můžete lístkem máty.

Manhattan pro vodnáře

Jestli něco vodnář miluje, pak je to svoboda, přátelé a zábava. S tímto člověkem protančíte noc a budete na ni do konce života vzpomínat jako na největší jízdu v životě. Vodnář by takto žil pořád a vadí mu lidé, kteří se drží při zemi nebo mu připomenou, že život je i práce. Toto znamení potěšíte jedině stylově – zkuste to po americku a pozvěte ho na tmavorůžovou klasiku, Manhattan!

Na jeden drink budete potřebovat:

50 ml Johnnie Walker RED RYE FINISH

20 ml sladký vermut

kapka Angostura Bitters

Do míchací sklenice vložte led a odměřte všechny tekuté přísady a nápoj promíchejte barovou lžičkou. Pak ho přes sítko nalijte ideálně do skleničky a vložte třešničku na napichovátku.

Mary Pickford pro ryby

Ryby jsou velmi jemné osobnosti, které se obávají konfliktů a prosazování vlastního názoru. Na druhou stranu mají bohatou fantazii a umí si vystavět svůj vlastní svět, ve kterém by se nejraději uzavřeli. Pokud máte zájem dostat se k rybě blíž, nezkoušejte to drasticky a raději jí alkohol opatrně podsuňte v jablečném džusu. Možná se pak otevře a konečně světu otevřeně poví – ano, toto je moje pití!

Na jeden drink budete potřebovat:

40 ml Captain Morgan Original White Rum

40 ml čerstvého ananasového džusu

10 ml Grenadine sirupu

10 ml Maraschino likéru

Led

Do šejkru nalijeme 40 ml Captain Morgan White Rum

a přidáme 40 ml čerstvého ananasového džusu. Přilijeme 10 ml Grenadine sirupu a 10 ml Maraschino likéru, to vše prošejkrujeme a nalijeme do koktejlové sklenice. Ozdobíme Maraschino višní a plátkem ananasu.

