Silnice, kde se umírá, jsou u nás

Orlickoústecko - Čtyři z pěti nejnebezpečnějších úseků silnic v Pardubickém kraji jsou na Svitavsku a Orlickoústecku. Vůbec nejrizikovějším místem jsou serpentiny u Červené Vody.

Smutné prvenství potvrzuje i sobotní nehoda dvou motorkářů, kteří se střetli v zatáčce na výjezdu z obce. Pro zraněného muže musel přiletět vrtulník. „Nebezpečné místo to je, stávají se zde nehody. Ale místní to znají a snaží se jezdit pomalu,“ podotýká starosta Červené Vody Petr Mareš.



Zvýšenou pozornost by měli řidiči věnovat také průjezdu křižovatkou na silnici I/35 u Koclířova. Během posledních tří let zde došlo k sedmi nehodám, z nichž tři byly smrtelné. „Křižovatka nás trápí dlouhodobě. V minulosti jsme to řešili s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) i Pardubickým krajem. Bohužel se nic nevyřešilo. Vše zůstalo u toho, že problém padne s novou D35,“ vysvětluje starosta Jiří Tesař.



Dnes je situace na křižovatce ještě horší. Míří přes ni veškerá nákladní doprava od Brna na Ústí nad Orlicí. „Chybí odbočovací pruhy, doprava je hodně přetížená. Jak by taky ne. Je to jediná tepna z Čech na Moravu. Jak se něco děje na D1, je jediná, která ji nahrazuje,“ konstatuje Jiří Tesař.



Přes obec jezdí zhruba každou hodinu autobus do Moravské Třebové nebo Svitav. „Hlavně spoje do Svitav se bojí přes křižovatku napříč přejíždět. Tak ji objíždějí po místní komunikaci, čímž porušují trasový řád. Ale co jiného lze dělat, křižovatka je hodně nebezpečná,“ upozorňuje koclířovský starosta.



Smutným důkazem toho, že obavy řidičů autobusů nejsou bezdůvodné, je nehoda, ke které na křižovatce došlo přesně před měsícem. Dodávka přejela z neznámých příčin do protisměru, kde se střetla s autobusem. „Čtyřiapadesátiletý řidič dodávky utrpěl velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl. Šestapadesátiletý řidič autobusu, který naštěstí nepřepravoval žádné cestující, zraněn nebyl,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Vilímková.



„Minulý týden jsem byl na dopravní konferenci v Pardubicích, kde jsme otázku křižovatky a její nedostatků řešili s náměstkem hejtmana a radním zodpovědným za dopravu Michalem Kortyšem,“ dodává Jiří Tesař. A doufá, že se kraj bude nebezpečnou křižovatkou zabývat. „Uvidíme co s tím, byla nám přislíbená pomoc,“ uzavírá Tesař.



Třetí nejrizikovější místo se nachází na stejné komunikaci jen o čtyři kilometry dál. Jde o křižovatku v severní části katastru Svitav, v místní části Lačnov. Po osmi nehodách zde v posledních letech zůstali dva mrtví.



„Tato křižovatka je skutečně hodně nebezpečná. ŘSD zde v minulosti provedlo různá opatření na zvýšení bezpečnosti. Problém vyřeší obchvat města, který se snad v příštím roce začne stavět,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.



Rizikovost uvedených silničních úseků potvrzuje i policie. „Mohu jednoznačně říct, že obě křižovatky patří k nejvíce nebezpečným na Svitavsku. Vzhledem k tomu jsou z naší strany navrhována stavebně technická opatření ke zvýšení bezpečnosti na těchto úsecích. Tyto návrhy jsme směřovali na krajský úřad Pardubického kraje,“ říká policejní mluvčí Ondřej Zeman.



Poslední nejhorší místo se nachází v České Třebové, je to silnice protínající obchodní zónu nedaleko místní části Parník. S tím řidiči naprosto souhlasí. „Výjezd z nákupní zóny Tesco směrem na Ústí nad Orlicí je velmi nešťastný. Zvlášť odpoledne, kdy se všichni vrací z práce a jezdí nakupovat. Napojit se do pruhu směrem na Ústí je občas nadlidský výkon, který vyžaduje dobrý postřeh a pevné nervy,“ říká řidička Martina a dodává, že v hektickém období, třeba v době vánočních nákupů, se mu raději vyhýbá.



Jezdí tu jedno auto za druhým, silnici přebíhají chodci, kteří přechází z obchoďáků z jedné strany silnice na druhou. Za rizikové místo jej považuje i starosta České Třebové a jako řidič si tu dává velký pozor. „Ten problém vznikl, už když se obchodní zóna stavěla. My jsme navrhovali, že by se zde měl udělat kruhový objezd s výjezdy na jednu i druhou stranu. Tenkrát s tím Policie ČR nesouhlasila, proto je to tu dnes takové, jaké je,“ konstatoval Jaroslav Zedník.



Šetřit nervy řidičům vyjíždějícím od Tesca by mohla novinka, která se rýsuje. „Jednáme s vlastníkem zóny, pokud se to podaří, vznikne tu ještě jeden odbočovací pruh, to znamená byl by jeden odbočovací pruh na Třebovou, druhý na Ústí nad Orlicí,“ dodal českotřebovský starosta. „Dalo by se říct, že jsou to úseky se zvýšeným počtem dopravních nehod. Zejména v serpentinách u Červené Vody je zvýšená četnost nehod s těžkým zraněním, zvláště motorkářů,“ dotvrzuje policejní mluvčí Lenka Vilímková.