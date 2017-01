Silničáři uzavřeli silnici do Helvíkova, policisté řešili řadu nehod a karambolů

Orlickoústecko – Uvízlé kamiony, ledovka a několik dopravních nehod. To jsou fakta středečního dne a noci ze středy na čtvrtek na silnicích Orlickoústecka. Aktuálně ústecký provoz Správy a údržby silnic hlásí zavřenou silnici Anenská Studánka – Helvíkov. „Je tam ale fréza, takže počítáme s tím, že bychom ji v dohledné době měli otevřít," uvedl vedoucí provozu Luboš Marek s tím, že problémy působí i úzké silnice na Lanškrounsku a Vysokomýtsku. „Silnice jsou s opatrností sjízdné, jsou na nich zbytky sněhu, které se snažíme odklidit, než přijdou velké mrazy," dodal Luboš Marek. Uvízlý kamion blokuje od půl deváté i dopravu v Mistrovicích. „Osobní automobily zde ale projedou," uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková s tím, že na vyproštění kamionu se pracuje. Aktuálně řidiči na sociální síti hlásí i komplikace na trase Žamberk – Klášterec, u Líšnice je zapadlý kamion, a také auto v příkopě na trase Šedivec – Jablonné nad Orlicí.

Ilustrační foto.Foto: Deník: Zdeněk Traxler

Řešili střety i alkohol

Policisté nyní kromě výše uvedeného kamionu nezaznamenali žádné mimořádnosti v okrese, zato včera se nezastavili. Od včerejšího odpoledne řešili pět dopravních nehod. Včera se krátce před čtvrtou hodinou odpoledne střetl nissan s dodávkou, krátce po osmnácté hodině pak v Záchlumí řidič narazil do plotu. Krátce poté havarovala dvě auta v Ústí nad Orlicí, kdy projíždějící vozidlo poškodilo zrcátko a blatník stojícího fordu. Po devatenácté hodině čekalo nepříjemné překvapení na řidiče fabie, kterému neznámý pachatel na parkovišti u jednoho z hotelů na Dolní Moravě naboural přední blatník. „Řidič z místa ujel," podotkla Lenka Vilímková.

Víte, že… Správa a údržba silnic má k dispozici sedmadvacet sypačů a k tomu náhradní vozidla a traktorové radlice. Problémy se ale nevyhýbají ani jim. „Nad ránem nám dva sypače sjely do příkopu, obešlo se to ale bez zranění a poškození vozidel. Naši řidiči jsou dvanáct hodin za volantem, ve tmě, sněhu a větru, není to taková sranda. Jsou to řidiči jako každý jiný a jezdí po neposypaném povrchu," komentoval Luboš Marek.

O hodinu později se bouralo i ve Vysokém Mýtě – cisterna vezoucí pohonné hmoty se těsně před svým cílem, benzinovou čerpací stanicí na výjezdu na Litomyšl, střetla s osobním autem značky Škoda Octavia. „Ke zranění osob ani úniku pohonných hmot nedošlo, oba řidiči nehodu vyřešili pomocí euroformuláře," doplnila mluvčí. Krátce po čtvrt na dvanáct v noci pak policisté vyjížděli k dopravní nehodě v Dolní Čermné, kde se osobní auto převrátilo na střechu. „Policisté na místě zjistili, že řidič byl pod vlivem alkoholu. Nehodu dále šetříme," konstatovala mluvčí.

Kromě toho policisté přijali řadu oznámení o zapadlých autech, kamionech či nesjízdných silnicích. V Horní Čermné skončilo auto v příkopě v blízkosti plynové přípojky, krátce po osmnácté hodině policisté uzavřeli zablokovanou silnici v Bučině na Vysokomýtsku, otevřena však byla ještě večer. Komplikace byly i v Řepníkách, Třebovici, v Javorníčku u Nových Hradů či v Rudolticích. Tady během noci zapadly hned dva kamiony – krátce po dvaadvacáté hodině a o půl šesté ráno. Řidiči obou kamionů byli cizí státní příslušnosti, v případě druhého zapadlého kamionu byl jízdní pruh silnice blokován více než dvě hodiny. „Četnost dopravních komplikací je zarážející, bylo toho opravdu dost. Naštěstí se ale obešly bez zranění," dodala mluvčí.