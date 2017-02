Šikulové ve škole v Žichlínku

Žichlínek - Píšete nám.

Z natáčení ve škole.Foto: archiv ZŠ a MŠ Žichlínek

Už přesně nevím, kdy to bylo, ale vím, jak to všechno začalo. Přišla za mnou kolegyně z mateřské školy Martina Šemberová s myšlenkou, že by se děti naší školy mohly účastnit natáčení televizního pořadu Šikulové. Tento nápad jsem s radostí přivítala a obratem zaslala objednávkový e-mail do ostravského televizního studia. Za několik málo dní se stalo naše přání skutečností. Telefonicky nás paní producentka informovala o tom, kdy přijedou, co je potřeba připravit a jak bude vše probíhat. „Budeme v televizi!", radovaly se děti a hned ve třídě začaly uklízet a chystat se na natáčení. Trochu jsem je nepoznávala. Motivace stát před televizní kamerou byla tak silná, že najednou nebyl problém dodržovat všechna pravidla.

„Už jsou tady!", oznamuje nám předposlední pondělí před pololetním vysvědčením paní učitelka Martina. Tým jedenácti pozitivně laděných profesionálů přichází do naší školy a vzápětí si chystá vše potřebné. Školou se rozléhá ticho, jakoby tu děti ani nebyly. Za půl hodiny je vše nachystáno a desetičlenná skupina žáků tvoří společně s Janou a Ivem, kteří vše moderují, vlaštovku z papíru. Mezitím už výtvarnice chystá v další učebně materiál pro výrobu balonu z kelímku od jogurtu a zanedlouho se jeho ztvárnění ujímá další skupina žáků. Následuje výroba letadélka z papírových ruliček a v odpoledních hodinách tvoří nejstarší žáci sovy z krabic od mléka či džusu. Vše je hotovo, už zbývá jen závěrečné natáčení před školou a chtě nechtě loučení.

Kdo z Vás by se chtěl dozvědět více, může si natáčení zhlédnout v neděli 12. února 2017 v 11 hodin na televizní stanici Déčko.

Radomíra Divíšková, ZŠ a MŠ Žichlínek