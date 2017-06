Se senior dopravou i v pozdějších hodinách

Orlickoústecko - Senior doprava funguje na území okresu již v pěti městech. Využít ji mohou občané v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Vysokém Mýtě a Lanškrounu. Posledním městem, které se k této službě připojilo, byla Choceň a senior doprava tam funguje již dva měsíce, prozatím ve zkušebním provozu.

Senior doprava jezdí nově i v ChocniFoto: Deník/Tereza Vaisová

„Jsem rád, že zde něco takového vzniklo, zájem o tuto službu je. Jednoznačně to hodnotím kladně. Uvidíme, co přinese čas," uvedl starosta Chocně Miroslav Kučera. „Zatím jsou ohlasy na službu velmi pozitivní i co se týká zaměstnanců. Počet klientů, kteří službu aktuálně v Chocni využívají, je na tak krátkou dobu provozu také dobrý," informoval ředitel oblastního Českého červeného kříže (ČČK) Martin Hodoval.

Každý všední den

Senior doprava jezdí na základě telefonického objednání každý všední den v běžné osmihodinové pracovní době a to od 7.OO do 15.30 hodin. V době platnosti letního času se však pracovní doba posouvá. V České Třebové je poskytování této služby prodlouženo až do 18 hodin.

Obdobně je tomu tak i v Ústí nad Orlicí, kde je služba prodloužena v pondělí a ve středu. V ostatní dny platí původní pracovní doba stejně jako v ostatních třech městech.

Pro danou oblast většinou jezdí pouze jeden řidič, který je vždy pečlivě prověřován a nemění se. Po čase si lidé zvyknou a naváží se „svým" řidičem velmi blízký vztah. Ti jim pomáhají s nákupy, s taškami i třeba s bankovními kartami.

„V případě, že má daný řidič dovolenou, tak ho na zastoupí řidič náhradní, služba tak funguje nepřetržitě i přes léto," objasnil Hodoval s tím, že jediný termín, kdy senior dopravu nebude možné využít a lidé si tak budou muset v případě potřeby zajistit náhradní dopravu, bude v období od 5. do 7. července.