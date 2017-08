S návštěvností to letos není slavné, shodují se koupaliště

Pardubický kraj – Počasí jako na houpačce, pár dní vedra a hned citelné ochlazení. To je obrázek letošního léta, který se podepisuje i pod návštěvností koupališť a aquaparků v celém kraji.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

O MÍSTO NA DECE SE RVÁT NEMUSÍ

Na pardubických koupalištích to letos s návštěvností není vůbec slavné. Provozovatele trápí deštivé počasí, které zapříčinilo, že branami koupališť prochází méně návštěvníků než v minulých letech.

„Návštěvnost je za poslední roky druhá nejhorší, je to kvůli výkyvům počasí. Je sice 26 stupňů, ale polojasno, tak se lidem nechce a návštěvnost je slabá,“ řekl provozovatel Koupaliště Cihelna a dodal, že to tak je, i přestože oproti loňsku nezvýšili vstupné a od minulého roku mají návštěvníci navíc v rámci vstupenky zdarma i tobogány.

Na letní pláži Aquacentra Pardubice, která se nachází v centru města, je návštěvnost také o něco nižší než vloni. „Červenec byl kvůli počasí slabší, přišlo kolem 9 tisíc lidí. Zachránily ho asi čtyři dny, které byly fakt pěkné, to se pak sejde za den i 1500 až 2000 lidí,“ uvedl Radek Musil z pardubického aquaparku.

O místo na dece či lehátko se nemusí rvát ani návštěvníci žamberského aquaparku ve Sportovním a rekreačním areálu Pod Černým lesem. „Letošní sezona je taková zvláštně průměrná,“ podotkl provozovatel Jan Kulhánek. „Červenec přitom začal velice dobře, potom se to ale pokazilo. A ani předpovědi na další dny nejsou žádný zázrak,“ konstatoval. Letošní nejvyšší denní návštěvnost tu byla 1800 lidí, zaznamenali ji dvakrát, přitom hranici patnácti stovek lidí tu každoročně pokoří minimálně v šesti dnech.

V České Třebové milovníky vody výkyvy počasí netrápí. Přes léto tam supluje koupaliště krytý plavecký bazén. Letní sezona tu byla podle slov vedoucího Michala Potužníka standardně dobrá. „V nejexponovanějších dnech přišlo kolem šesti set lidí,“ dodal. Město v současné době připravuje projekt biokoupaliště na místě bývalé plovárny v Křivolíku.

BAZÉNŮ NA ZAHRADÁCH STÁLE PŘIBÝVÁ

Rekordy netrhá ani návštěvnost skutečské plovárny. „V těchto dnech chodí tak dvě stě lidí, to není moc. Pamatuji i dvojnásobnou návštěvnost,” konstatoval ředitel městských sportovišť Tomáš Kopecký. Důvodů je podle jeho slov několik: přibývají lidé, kteří si domů pořizují bazén, na vině jsou i meteorologické předpovědi avizující vítr a bouřky.

„V okolí Skutče jsou lomy, což láká k projížďce na kole a vykoupání v přírodě. I když areál koupaliště udržujeme, máme i nově zrekonstruovaný bezešvý tobogán, musím návštěvnost komentovat jedním slovem – průměrná,” dodal Tomáš Kopecký.

Naopak spokojeni jsou v moravskotřebovském aquaparku. Za červen sem přišlo přes šest tisíc lidí, za červenec osm a půl tisíce návštěvníků. „V srpnu je od začátku skoro pořád plno. Když to srovnám s červnem loňského roku, tak je návštěvnost téměř dvakrát taková. Ve čtvrtek přišlo zhruba 700 lidí. Pokud to tak bude pokračovat, bude i v srpnu aquapark o něco navštěvovanější než vloni,“ podotkl správce Jaroslav Maděra.