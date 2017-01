S návratem dětí do škol se dá očekávat nárůst respiračních nemocí i chřipek

Orlickoústecko – Nejvyšší nemocnost je u nejmenších dětí do pěti let, stoupla ale i v kategorii do 14 let. Sice ji zmírnily vánoční prázdniny, ale s návratem dětí do škol se dá očekávat další vzestup.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Zatím jde především o respirační onemocnění, výskyt chřipky je spíš ojedinělý. „V kraji jsou na tom nejhůř děti do pěti let. Celková nemocnost dělá tři tisíce na sto tisíc, což už je hodnota epidemická," uvedla epidemioložka Marta Pavlová, vedoucí ústeckého pracoviště Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Nejhorší situace je na Chrudimsku a Orlickoústecku, a to především Jablonecku. „Chřipková onemocnění jsou z celkového počtu onemocnění zatím stále ve všech okresech kromě Chrudimi ojedinělá," doplnila lékařka.

Respirační onemocnění provázejí komplikace, například zápaly plic. Také jejich počet stoupal.

A jaký vývoj Marta Pavlová očekává? „Bude to výbuch. Děti se sejdou, některé budou uzdravené, někdo bude dochrchlávat, vymění si to, začnou cestovat i do okresů, kde už to běží… Podle mě určitě nastane vzestup," uzavřela.

Autor: Šárka Mikulecká