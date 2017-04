S multifunkční lavičkou soutěžili na veletrhu

Česká Třebová - Rekordní padesátka JA Firem bojovalao hodnotné ceny.

Multifunkční lavičku představila studentská firma SitUp! na soutěžním veletrhuFoto: archiv SitUp!

Studentskou firmu SitUp! tvoří skupina šesti českotřebovských studentů oboru logistika a management.

V minulém roce přišli s nápadem na multifunkční lavičku, kterou si může každý přizpůsobit dle svého rozhodnutí. Principem je jednoduchá přestavba jednotlivých dílů, které jsou na sobě nezávislé, jsou propojeny tyčí, na které je lze protáčet dle libosti a získat tak několik možných variací k odpočinku.

Měsíce plánování a realizace jsou u konce a s výsledným produktem se studenti ve středu vydali na dvaadvacátý ročník soutěžního veletrhu studentských JA Firem. Toho se zúčastnilo více než tři sta studentů z padesáti různých studentských firem z celé České republiky, kteří zde měli jedinečnou možnost představit své výrobky a služby hodnotící porotě i veřejnosti.

„Na celém veletrhu byl rekordní počet účastníků a konkurence byla veliká. Avšak, i přes všechnu chválu a dobré ohlasy se nám nepodařilo umístit na stupni vítězů," konstatoval prezident firmy SitUp! Jan Zmrhal. Prvotní neúspěch však studentskou firmu nezastavil a na veletrhu získané zkušenosti a kontakty by mohly projekt multifunkční lavičky posunout o krok dál.

Soutěžní veletrh JA Firma

1.místo

získala firma Pure Gum - Výroba a prodej organických žvýkaček s příchutí dubové kůry.



2.místo

získala firma LAM Cuties - Hra, jakou svět neviděl aneb s nevidomými na stejné vlně.



3.místo

získala firma Clear Way - Unikátní designové dávkovače antibakteriálního gelu Pureo a Pureo+.

Nezávazné objednávky

„Měli jsme možnost s lidmi diskutovat o našem výrobku a získat tak pár nezávazných objednávek a kontaktů. Navíc se nám podařilo do budoucna sehnat kontakt na další studentskou firmu, která by byla ochotna nám do lavičky zavést kabeláž a další elektroniku, díky které by byla naše lavička zase o něco lepší, chytřejší," vysvětlil prezident studentské firmy.

A i když se napoprvé nezadařilo, lavička rozhodně nezůstane stát bez povšimnutí. „Budeme ji mít teď po několik dnů v naší škole, následně se možná pokusíme domluvit i s nějakou galerií na případném vystavení," plánuje Jan Zmrhal a dodává, že další kroky studentské firmy budou směřovat k získání patentu, založení opravdové firmy a samozřejmě k dalšímu zlepšování produktu.

Z Orlickoústecka se soutěžního veletrhu zúčastnila i českotřebovská firma Technology Headset Company se svou vychytávkou na sluchátka, která má zajistit, aby se nezamotávala. Dále firmy Real Smile s ruční výrobou receptů ze skleniček a LAM Cuties z Chocně s projektem „Hra, jakou svět neviděl aneb s nevidomými na stejné vlně".