S jarem otvírají předzahrádky

Pardubický kraj - Teplé počasí láká k posezení venku. Předzahrádky se pomalu plní hosty.

Noční provoz na předzahrádkách bývá omezen. Foto: Deník/Petr Šilar

Letní měsíce jsou pro provozovatele restauračních a kavárenských zařízení za pěkného počasí vždy příjemným přínosem. Co když, ale není pěkně a jste na provozu předzahrádky závislí?

Hospoda Na Výsluní v blízkosti litomyšlských sportovišť je v situaci, že je závislá na předzahrádce. Bez ní by zkrátka zkrachovala. „Jakmile skončí letní sezona, tak tržby klesnou o zhruba sedmdesát procent," řekl provozovatel Zdeněk Gerčák.

Mají zastřešení

Spolu s majitelem objektu, kterým je město, se podařilo vybudovat zastřešení a zajistit dostatek stolů v těsné blízkosti hospody. Není tak neobvyklé, že venku sedí i několik desítek lidí, kteří jsou navíc ochotni si pro svoje pití dojít do hospody.

Na Výsluní se otevírá zahrádka jako první ve městě. Už z názvu vyplývá, že je zde dostatek slunce i v odpoledních hodinách. Letos otevřeli poslední březnový týden a zavírají až v říjnu.

Nelze však říci, že předzahrádka na okraji města má samé nevýhody. Běžný turista sem sice nezavítá, ale místní to zde velmi dobře znají. Oproti obdobným zařízením v centru má jednu ohromnou výhodu. Dá se zde sedět i v pozdních hodinách a nikdo není rušen. „Po dobu, co hospodu provozuji, jsem zaznamenal jen dva menší konflikty," řekl Zdeněk Gerčák.

Útěk bez placení je spíš výjimkou

Orlickoústecko - „Nepište to, my stejně utečem," snaží se často hosté rozhodit číšníky v restauracích. S nástupem předzahrádek musí být obsluha ještě více ve střehu. Jak ale Deník zjistil, v okrese nebyly útěky z předzahrádek bez placení v minulosti závažným problémem. „Dlouho nepamatuji, že by takový případ byl," konstatoval například velitel mýtských městských strážníků Jaromír Antl. Stejně tak reagoval i velitel ústeckých strážníků Martin Faltus, v Ústí to prý není závažným problémem. „A pokud se to stalo, tak nám to nebylo nahlášené," podotkl. I útěky z objektů restaurací jsou spíše ojedinělé. „Tyto případy jsou v řádech jednotek," shodují se.

U kávy si zahrají na piano

Ústí nad Orlicí - Venkovní posezení před klubem Popráč zpestřoval v minulých letech klavír a společenské hry (šachy nebo Člověče, nezlob se) a podle majitele Petra Strákoše bude i v letošní sezoně. „Klavír určitě půjde zase ven, už jsme si ale říkali, že to zřejmě bude jeho poslední sezona," konstatoval. Piano k veřejnému hraní se poprvé na Kociánce objevilo v roce 2014. Petr Strákoš sem plánuje i další akce, hudební či filmové produkce. „Vše je zatím otevřené," dodává.

Hrozí jim srážka s cyklisty

Česká Třebová - Jarní počasí láká k venkovnímu posezení. Někde restauratéři už předzahrádky otevřeli, jinde čekají na stálejší počasí. Co všechno to ale obnáší, už hosté málokdy vědí. Není to jen o každodenním vynášení a uklízení těžkých stolů či mnohem více pobíhání pro obsluhu, vznikají i různá rizika.

„Nemůžeme mít předzahrádku hned u restaurace, musíme mít mezi ní a restaurací určitou mezeru pro chodce. Kdykoliv tedy nesu něco ven, ať už je to jídlo nebo tác s pitím, musím se vždy pořádně rozhlížet. Nejsou to jen například děti, co utíkají po chodníku, ale jezdí zde i lidé na kolech, kteří tu nemají co dělat. Musím dávat pozor, aby mě někdo nesrazil," uvedla majitelka jedné českotřebovské restaurace.