Rumcajs láká stovky školáků

Vysoké Mýto - Mýtská galerie už podruhé vsadila na děti. A povedlo se! Až do konce června se tu dveře netrhnou.

Rumcajs, Manka, Cipísek, Řáholec a večerníčkovská čepice. Pracovníkům mýtské městské galerie se už musí o populární pohádce z dílny Radka Pilaře i zdát. Galerie své šedesátiny totiž slaví právě s Rumcajsem a pro děti připravila v rámci výstavy Radek Pilař dětem aneb Rumcajs slaví padesátiny program, který snoubí zábavu, tvůrčí dílny i poznávání.

„Výstava je interaktivní, takže můžou sahat úplně na všechno," upozorňuje kurátorka výstavy Iveta Danko, která tu se svými kolegy denně vítá desítky dětí. Ty začínají u tabletů, kde si prohlédnou tvorbu Radka Pilaře. „Pak následuje hrací část, například na točících panelech si děti vyzkouší poskládat ptáčka nebo rozhýbat Rumcajse, zkusí si složit rozstřihovánky, proběhnou se v minibludišti lesa Řáholce," vypočítává některá lákadla výstavy Iveta Danko.

Odcházejí v čepici

Kromě toho se děti seznámí s praxinoskopem, kterým se dříve animovalo a na zpětném projektoru si mohou vyzkoušet animaci. Většina škol, které do galerie dorazí, nepohrdne ani výtvarnými dílnami, k nimž pracovníci využívají všechny prostory Muzea českého karosářství, v němž galerie sídlí. Lákadlem je pro děti i složení večerníčkovské čepice. „Ne každý ji ale umí. Myslela jsem, že to bude nudné, ale pro řadu z nich je to zážitek," neskrývá překvapení Iveta Danko.

Do galerie míří školy z blízkého i širokého okolí, dokonce i z Královéhradeckého kraje.

Termíny do konce června se rychle plní. V galerii se tak opakuje loňský zájem o Werichovo Fimfárum. Před spuštěním výstavy padla dokonce i sázka, a to mezi zaměstnanci a ředitelem galerie Jiřím Nygrýnem. „Řekl, že jestli se zaplní deset dnů, tak to bude rekord. A my jsme mu tvrdili, že budeme mít plno. Stoprocentně jsme vyhráli, tak uvidíme, jak se šéf pochlapí a čím nás odmění, protože máme opravdu natřískáno," směje se Iveta Danko a dodává, že výstava bude otevřena přes celé prázdniny.