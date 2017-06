Rozhledna zůstala po zimě zavřená. Lázek změnil majitele

Lázek - Rozhledna na Lázku byla během zimních měsíců zavřená a k rozčarování turistů se neotevřela ani na jaře. Už si přitom začínali zvykat, že po dlouhém úpadku mají své oblíbené vyhlídkové místo zpět.

Rozhledna na Lázku u Lanškrouna.Foto: Bohumil Bečička

Za vším stojí změna majitele objektu. Už jím není společnost Paper Black, která loni vandaly devastovaný Lázek vydražila v insolvenčním řízení za 2,5 milionu korun. S novým vlastníkem Liborem Kulagou z Opavska jsme se pokusili spojit, ale telefon uvedený na své jméno nezvedá.

Starostovi Cotkytle se s ním podařilo krátce hovořit, předpokládá, že rozhlednu otevře. Konkrétní datum však nepadlo.

S hezkým počasím začali k chatě s rozhlednou přicházet turisté a zlobí se, že dovnitř se nedostanou. „Lidé si myslí, že je to naše, kolikrát jsme už v minulosti, když to bylo zpustlé, dostali mail, proč jsme to tak nechali zpustošit," říká starosta Cotkytle Vlastimil Jureček. Předchozí majitel Stanislav Mlčůch začal s úpravami objektu, rozhledna byla otevřená až do podzimu. „Za pana Mlčůcha to už začalo fungovat, byl tam o víkendech a lidé si na to zvykli," podotkl Jureček.

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko se loňské dražby účastnil, ale byl přeplacen. Jeho členové by uvítali, kdyby rozhledna znovu fungovala. „Určitě bychom byli rádi, kdyby Lázek plnil funkci rozhledny, přece jen má svoji tradici i v rámci Lanškrounské kopy," dodal starosta Lanškrouna Radim Vetchý.