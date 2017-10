Rozebraný kostel nalezen v Polsku

Choceň - Hledání rozebraného kostelu ze zaniklé polské kolonie v Chocni pokračuje. Objevily se nové stopy, které vedou k polskému Krakowu.

Dřevěný kostel stál v Chocni v uprchlické kolonii. Vysvěcený byl 17. ledna 1915 a na začátku roku 1920 odjel rozebraný na vlaku do Polska.Foto: archiv Orlického muzea v Chocni

Dřevěný kostel stával za první světové války v takzvaném Choceňském Polsku. Uprchlická kolonie po válce zanikla a tehdejší československá vláda darovala kostel Polákům. Ti ho rozebrali, naložili na vagóny a odvezli domů. Poslední zmínka o stěhování kostelíku zněla, že vlak projel někdy na začátku roku 1920 přes Jablonné nad Orlicí.

Po uveřejnění článku o hledání kostelíku se ozvali lidé z Orlických hor. A přišla nová informace. Podle ní kostel stával v městské části Krakowa Dębniki. „Kostel svatého Stanisława Kostki postavený v polské kolonii v Chocni v Československu. V roce 1919 rozebraný a převezený do Dębnik. V roce 1938 rozebraný,“ informuje polský web, který se věnuje polským dřevěným kostelům.

Dřevěný kostel z Chocně na snímku vypadá trochu jinak. „Opravdu si není moc podobný, ale ta popiska vypovídá o všem,“ potvrzuje Michal Hofman, ředitel Orlického muzea v Chocni.

Po choceňském kostele pátrá i reportérka Šárka Kuchtová, která příští týden jede do polské Přemyšle, kde žijí potomci uprchlíků z Chocně. „Už jsme jim do Krakowa psali. Příští týden jedeme do Přemyšle, tak se tam stavíme,“ podotýká Šárka Kuchtová. Unikátní dřevěný kostel z Chocně byl rozebraný po první světové válce a znovu na začátku té druhé v roce 1938. Otázkou zůstává, zda ho někdo po roce 1945 opět postavil.