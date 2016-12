Rok 2016 byl hodně zlomový, říkají lektorky skupiny Flow

Ústí n. O. – V Ústí nad Orlicí působí už několik let úspěšná taneční skupina Flow, zabývá se tanečními styly street dance. V sobotu vystoupila před zcela zaplněným Roškotovým divadlem. Představení, na které si skupina pozvala hosty, sklízelo opakovaný bouřlivý potlesk.

Taneční show skupiny Flow v Roškotově divadle.Foto: Lukáš Prokeš

Podle Kláry Vackové, která společně s Terezou Stránskou a Niki Krahulcovou skupinu vede, se dosud konaly taneční přehlídky dvakrát do roka – na Vánoce a na konci školního roku – ve studiu. „Divadelní představení jako takové jsme chystaly prvně. Přípravy v podobě choreografií byly náročné, zvlášť poslední měsíc a půl, neboť všechny tři lektorky dojíždíme na tréninky z práce a toho času je málo – je to tlak jak na nás, tak na tanečníky," svěřila se před představením.

Flow, to je asi šest desítek nadšenců ve věku od 7 do 20 let. Podařilo se vám vybudovat i početný fan klub, který skupinu doprovází na vystoupení, fandí při soutěžích?

Určitě ano, zejména „Flow" maminky a tatínkové jsou ti největší fandové, kteří nás neustále jezdí podporovat, což je super pro děti, ale i nás samotné a za to jim moc děkujeme! A v téhle „době Facebooku" se nám taky dobře daří budovat fan klub pomocí sociálních sítí, to je pro nás obrovská výhoda, informace se šíří hrozně rychle :)

Máte už hezkou řádku ocenění, kterého si nejvíc ceníte?

To je těžká otázka, protože každé ocenění má za sebou nějakou cestu a úsilí. Kdybych měla říct pouze za sebe, tak beru jako největší úspěch loňský rok, kdy se naše děti a dospěláci umístili na MČR Beat Street na druhém a třetím místě a dospěláci navíc zabodovali na Mistrovství Evropy, kde se dělili o 11. místo. Cením si toho, protože Beat Street je pro každého streetového tanečníka tvořícího choreografie prestižní soutěž, které předchází mnoho postupových kol, je hodnocená tanečními špičkami a má neuvěřitelnou atmosféru.

Rok s šestkou na konci letopočtu pomalu končí, co dobrého (či zlého) Flow přinesl?

Rok 2016 bereme jako hodně zlomový, kdy jsme z menších soutěží vstoupili do pole hlavních tanečních organizací jako Czech dance masters, Taneční skupina roku, Festival tanečního mládí, kde se nám velmi dařilo. Je to super pocit poměřovat síly se skupinami, které jsou lídry již několik let, a to nemluvím o tom, když se potom umístíme těsně za nimi nebo i před nimi. Taky jsme začali naše tanečníky vést trochu individuálněji a pomalu začínáme jezdit na battly, což je to hlavní, pro co street dance vznikl, to je pro nás hodně posun.

A zlé věci? Ty se snažíme nevnímat, protože jinak bychom se z toho zbláznily :)) Pořád jsou nějaké strasti a komplikace, ale spíše se soustředíme na to dobré a to špatné vytěsňujeme nebo se z toho případně poučíme. Teď si ale nevzpomínáme na něco vážně zlého, co by nás nějak „položilo".

Jaké soutěže a vystoupení budou pro skupinu prioritní v roce 2017?

Určitě zabojujeme na turné jako Taneční skupina roku a zkusíme se opět probojovat na Beat Street, případně i na Evropu. Věříme, že tanečníci jsou letos zase o něco „dále" a bude s nimi fajn spolupráce. Vystoupení jsou plánovaná náhodně.