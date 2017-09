Řidiči v Mýtě si pletou barvy. Jezdí na červenou

Vysoké Mýto - Na jakou barvu se jezdí? Ve Vysokém Mýtě na červenou. Radním došla trpělivost. Na šoféry, kteří si pletou barvy, si brzy posvítí. Tedy natočí je.

Semafor. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Běčák

„Mám zelenou, a nemůžu jít. Auta pořád jedou. Je to někdy o život přejít pětatřicítku s dětmi,“ stěžuje si Petra Švejdová. Vedle ní čeká u přechodu i starší muž s holemi. „Když mám jít, tak nemůžu, pak skočí zase červená a stojím tady pořád. Šoféři se k nám někdy chovají bezohledně,“ dodává senior. A má pravdu. Za tu dobu, co stojíme u přechodu, projedou na červenou tři auta. A to je všední den dopoledne.

O problému na radnici vědí a budou ho řešit. „Největší problém s jízdou na červenou jsme zaznamenali na světelně řízeném přechodu u plaveckého bazénu,“ potvrzuje Marie Lněničková, tisková mluvčí Vysokého Mýta. Na začátku nového školního roku proto vyrazili do ulic, aby situaci sami zhodnotili. „U bazénu situaci monitoroval tajemník městského úřadu Jan Vlček. Ve středu 6. září mezi sedmou a osmou hodinou ranní, tedy v době, kdy přechod využívají děti při cestě do školy, napočítal devět vozidel, která projela na červenou,“ říká Lněničková.

Kvůli bezpečnosti chodců proto radnice již objednala studii, jejíž součástí bude monitorování jízdy na červenou jak na přechodu u plaveckého bazénu, tak i na světelné křižovatce. „Očekáváme, že nám doporučí instalaci detekce jízdy na červenou,“ uzavírá Marie Lněničková.