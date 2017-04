Řidiče zlobí uzavírka na Hrádek. Už zase

Ústí nad Orlicí, Hrádek - První etapa modernizace úseku potrvá do 31. října.

Silnice přes Hrádek. Ilustrační fotografie.Foto: Lukáš Prokeš

Od pondělí je uzavřena silnice z Ústí nad Orlicí na Hrádek, konkrétně úsek od odbočky na Sudislav po most přes potok Husí krk. Modernizace silnice spojující Ústí s okolními vesnicemi a Chocní potrvá až do 31. října.

Objízdná trasa vede přes České Libchavy a Orlické Podhůří. Z dlouhodobé uzavírky nemají řidiči žádnou radost, zejména když frekventovaná silnice na Hrádek byla dlouho zavřená během modernizace ústeckého nádraží v roce 2013 a o rok později necelý měsíc kvůli opravě mostku. Všeobecnou nevoli už pocítil ústecký starosta Petr Hájek. Investorem je ale kraj. „Lidi mi píšou maily, nadávají," podotkl Hájek.

Objízdná trasa: po silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, silnici II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317, Choceň, silnici II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek a zpět.



Uzavírkou budou ovlivněny autobusové linky č. 700905, 700920, 700942.

Lidem z okolí, kteří silnici na Hrádek využívali denně při svých cestách do práce nebo při rozvozu dětí do škol a školek, přibyly vrásky na čele. „Skrze uzavírku budeme muset místo zhruba dvou až šesti kilometrů jezdit asi pětadvacet kilometrů. Je to mazec," svěřil se jeden z řidičů na sociálních sítích a zlobil se, proč modernizace nemohla jít ruku v ruce s opravou mostku.

Odříznut od okolního světa nezůstane během stavby oblíbený Penzion Koliba. „Cesta k nám bude ze směru od Ústí nad Orlicí se zvýšenou opatrností průjezdná!" informovali své hosty provozovatelé Koliby na Facebooku.

Kraj přistoupil k modernizaci silnice II/315 Hrádek kvůli skutečnosti, že svým stavebně-technickým stavem již nevyhovovala zvýšené intenzitě silniční dopravy. Nutné bylo také vyřešit odvádění srážkových vod z povrchu komunikace a další závadou se na daném úseku jevil most, který už byl rovněž ve špatném technickém stavu.