Řady domškoláků rozšíří tři děti

Orlickoústecko - Žádné známky, žádné domácí úkoly a škola hrou, i to jsou charakteristiky alternativních škol.

Po Montessori třídě v Jamném nad Orlicí se letos rozjíždí i Základní a mateřská škola Dolní Třešňovec, která je postavena na programu Začít spolu. Od září do ní nastoupí jedenáct žáků, dalším třem škola umožní domácí vzdělávání.

„Chceme podporovat jiné přístupy ve vzdělávání a děti, které se u nás tímto způsobem budou vzdělávat, mají zajištěné výborné podmínky," vysvětluje ředitelka školy Aneta Mihulková.

Interakce s okolím

Všichni tři domškoláci se budou vzdělávat ve skupině v Letohradu, tři dny pod vedením učitelky, jeden den věnují setkávání s místní komunitou a pátý den zpracování zažitého. Jednou z domškolaček bude i dcera Veroniky Peteráčové, která současný školní rok tráví v jamenské Montessori třídě. Její rodiče ale upřednostňují vzdělávání v místě bydliště. Rozhodnutí Veroniky Peteráčové ovlivnil i fakt, že již několik let vede v Letohradu Lesní klub.

Skupina je iniciativou několika rodičů. „Vnímáme jako velkou příležitost vybudovat vzdělávací systém, který není založen pouze na jednom učiteli, ale na interakcích s okolím, reálným světem, s lidmi, kteří jsou něčím zajímaví," říká.

Vrátit se k přirozenosti, to byla motivace k volbě domškoláctví pro maminku Danu Jüthnerovou z České Třebové. Do nástupu na mateřskou dovolenou s druhým synem vyučovala na prvním stupni základní školy a jak sama přiznává, pro své žáky se snažila být vřelou autoritou, pevnou, ovšem laskavou.

Teď svého druháka učí doma a sama si určuje denní rytmus. Na domškoláctví se ale dívá realisticky. „Nemohu zcela odsoudit klasické osnovy a školu, byla bych proti sobě, nicméně některé položky se učí zbytečně," zamýšlí se a příklad udává na pravopise, kde je tempo podle ní příliš rychlé. „Chci, aby moje dítě vědělo, co to je podstatné jméno, a chci, aby se naučil psát spisovně a bez gramatických chyb. Čili nejsem zase tak ´alternativní´, abych mu tyto vědomosti odpustila," kontruje ale Dana Jüthnerová, která plánuje syna doma vzdělávat dál do té doby, dokud to půjde.

Vidí ale i zápory – zvládat výuku s nejmladším synem není jednoduché. „Některé dny nebyly tak ideální, jak jsem si je vysnila. Syn občas využíval mé únavy a nespěchal se vstáváním. Měla jsem strach, že maličko své výsady domácí výuky využívá," usmívá se maminka.

Budí i nedůvěru

Velkou skupinu více než šesti stovek domškoláků má pod sebou základní škola v Březové na Zlínsku, kde je zapsán i syn Dany Jüthne-rové. V kraji se však počet rodin, které se rozhodnou pro domácí vzdělávání, pohybuje v řádu desítek a zatím nezažitá forma učení má své příznivce i odpůrce. „Je to něco nového, co budí nedůvěru, ne každý si vezme zodpovědnost za vzdělávání svého dítěte," uvažuje Veronika Peteráčová, pro niž je forma domácího vzdělávání prvním krokem a zbytek ukáže čas.

„Myslím, že domácí vzdělávání může být pro některé děti vhodnějším způsobem, ale rozhodně není pro všechny děti a všechny rodiče. Každý rodič, který o této formě vzdělávání uvažuje, by měl předem zvážit, zda dokáže dítěti zajistit kvalitní podmínky," doplňuje ředitelka třešňovecké školy Aneta Mihulková.