Půjčí si Lanškroun 160 milionů?

Lanškroun – Lanškroun čekají dvě velké investice, přebudování polikliniky a rekonstrukce Společenského domu. Město si musí vzít úvěr. Ve středu ho budou schvalovat zastupitelé.

Vizualizace nového kulturního domu v Lanškrouně.Foto: archiv města Lanškroun

Stavba nového kulturáku, který bude tvořit historická vila spojená s multifunkčním objektem, je ve fázi zadání veřejné zakázky. Radnice informovala, že projektová cena kulturního domu je 146 milionů bez DPH, upřesnit ji má soutěž, jejíž výsledky budou známy v březnu příštího roku. Nová poliklinika má stát na místě té stávající, začít stavět se má už v příštím roce. Předpokládané náklady na realizaci celého projektu činí 90 milionů bez DPH a i v tomto případě má být konečná cena výsledkem soutěže. Radnice si na obě akce chce vzít úvěr u České spořitelny. „Jedná se o úvěr s výší úvěrového rámce 160 milionů korun se splatností dvacet let. Úroková sazba je sjednaná jako pevná po celou dobu splácení a její výše činí 1,15 procenta ročně. Nebudou účtovány žádné neúrokové náklady vyplývající z poskytnutého úvěru," uvedla podrobnosti vedoucí finančního odboru radnice Renáta Krčová.

Nejdůležitějším bodem středečního jednání zastupitelstva má být schválení rozpočtu města na příští rok, zastupitelé mají také projednat nový plán obnovy majetku města. Jak vyplývá z diskuze na webových stránkách městského úřadu, někteří Lanškrounští mají obavy, zda město zvládne vedle stavby kulturáku a polikliniky i menší investice. Josefa Motejla znepokojila výše částky, která má plynout do obnovy majetku. „Bojím se toho, že díky dvěma velkým investicím v následujících letech nebudou dělány další investice. To bude rada města radši majetek prodávat, aby se o něj nemusela starat?" vyjádřil obavy.