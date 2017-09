Prvního prezidenta připomíná pomník

Ústí nad Orlicí - Město má nejen ulici T. G. Masaryka, ale už i pomník. Instalován byl na prostranství s fontánou, do kterého ulice TGM ústí.

Na žulovém menhiru je bronzový reliéf prvního československého prezidenta, který městu daroval malíř a sochař Jaroslav Tschöpa z Letohradu v roce 1991. „Původně byl umístěn v hlavní chodbě městského úřadu s kopií děkovného dopisu TGM za udělení čestného občanství města. V roce 1997 byl uložen do skladu, protože do chodby byla vestavěna podatelna a reliéf ztratil své důstojné místo,“ řekl Deníku ústecký starosta Petr Hájek, který se rozhodl vrátit jej zpět do veřejného prostoru. Stalo se tak u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM (14. 9.1937). Reliéf restauroval František Bečka, pomník také doplnil o písmena. „Byla to pro mě čest, Masaryka si velice vážím. Vyprávěl mi o něm můj dědeček, František Jurnečka, který se vrátil z války v roce 1921, z ruského zajetí a byl Masarykem vyznamenán,“ podotkl umělecký kovář.

Masaryk obdržel čestné občanství města v roce 1918, Ústí nad Orlicí navštívil při své cestě z Moravy v roce 1929. „Byl slavnostně přivítán na novém ústeckém nádraží. Po dalším přivítání nejen místními občany na Podměstí, u Památníku odboje a na ústeckém náměstí pokračoval automobilem přes Letohrad a Žamberk do Rybné nad Zdobnicí, aby se zde setkal se svou snachou a vnučkami,“ uvedl Zdeněk Skalický z ústeckého městského muzea.

Dnešní ulice T. G. Masaryka měla dříve různé názvy, z původně Třebovské byla přejmenována na Dr. Rašína, po změně režimu na Třídu Klementa Gottwalda a Gottwaldovu ulici. Název T. G. Masaryka nese od roku 1990. „Tomáš Garrigue Masaryk nemá v našem městě žádnou veřejně přístupnou sochu nebo pomník, a proto se domnívám, že nynější instalace jeho portrétu je vhodnou připomínkou jeho osobnosti, zvlášť pak v návaznosti na ulici nesoucí jeho jméno. Instalace je symbolická nejen k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka, ale i k nedožitým 85. narozeninám autora reliéfu,“ doplnil starosta. Jaroslav Tschöpa se narodil 19. 9. 1932, zemřel v roce 2003.