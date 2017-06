První víkend bez cigaret. Restaurace zely prázdnotou

Orlickoústecko - Již několik dní platí takzvaný protikuřácký zákon, který znamená úplný zákaz kouření v restauracích, barech a hospodách. Kritici zákona si stěžují na omezování svobody, příznivci v něm vidí přínos pro zdraví obyvatel.

Zákaz kouření. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Jaký byl první víkend bez cigaret? Místy hospody zely prázdnotou.

Terásky jsou vítané

Atraktivnější jsou teď pro kuřáky restaurace se zahrádkami. Tady totiž ještě na stolcích najdou popelníky. Ale i tahle výhoda pomine, až vysedávání pod širým nebem odzvoní. „S chladným počasím, dejme tomu od konce září, budou hospody se zahrádkami řešit ten samý problém, co ty bez zahrádek teď," domnívá se jeden z ústeckých číšníků.

Na protikuřácký zákon slyšel už hodně kritiky, a nejen od kuřáků. „Samozřejmě jsou radši, že budou mít v hospodě čistší vzduch, ale vnímají, že je to zákon šikanózní. Vadí jim ten princip, dřív si mohli vybrat, kam půjdou," dodává. Sám je kuřák a protikuřácký zákon ještě „nestrávil", státem diktovanou regulaci vnímá jako „utahování šroubů". Že by ho to motivovalo se kouření odnaučit, rezolutně odmítá. „To mě v životě nenapadlo. Chci kouřit dál!"

O pro a proti se diskutuje nejen po hospodách, ale i na Facebooku. „Konečně rozumná věc. Bude fajn jít kdykoli kamkoli beze strachu, že budu muset vyprat všechno oblečení a umýt si hlavu, abych si zase připadala jako člověk," reagovala Lenka Mikysková. „Z mého pohledu je to omezování soukromého podnikání. Pokud si ve svém domě otevřu svoji hospodu, je přeci na mně, jestli si ji nechám vyudit, nebo ne. Copak nám z Bruselu nařídí příště? Třeba budeme moci chodit na WC jenom v sudé hodiny," konstatovala Iva Galádová.

Existují však restaurace, které předzahrádku nemají vůbec nebo neodpovídá požadovaným regulím a za předzahrádku se nepovažuje. To je problém majitele českotřebovské restaurace Zdeňka Vaňouse. Jeho teráska má tři pevné stěny, kouření zde tedy není povoleno. A jak vypadal první „nekuřácký" víkend v jeho restauraci? „Je sobota večer, a máme skoro prázdno, aktuálně bývá v tuhle hodinu plno, páteční večer vypadal stejně," svěřila se obsluha.

Restaurační předzahrádky, pokud na nich má být kouření povoleno, budou muset být podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka označeny jako prostor pro kouření. Rozhodující pro případné postihy podle něj bude, jestli mají pevnou konstrukci. Pod pergolou nebo slunečníkem je kouření povoleno.

Vysoké pokuty

Za porušení nového zákona hrozí vysoké pokuty. Kdo si zapálí tam, kde je kouření zakázáno, může dostat pokutu až pět tisíc. Když personál restaurace hosta nevyzve, aby cigaretu típnul, může zaplatit až padesát tisíc korun, pokutu deset tisíc korun může dostat například za neoznačení provozovny symbolem zákazu kouření.

Pokuty za porušení zákazu kouření ve veřejných prostorech se budou udělovat až od konce srpna. Restaurace a další provozovatelé mají tento čas na upravení prostor. Pokuty pro fyzické osoby, které poruší zákaz kouření, vstoupily v platnost ve stejný den jako nový zákon.

Hlavním důvodem pro zákaz kouření je ochrana pracovníků a občanů před onemocněním srdce, rakovinou a dalšími chronickými i akutními nemocemi způsobenými pasivním kouřením. Česko se stalo dvacátou třetí zemí, kde platí úplný zákaz.

Jaké hrozí pokuty:

- Kdo si zapálí tam, kde je kouření zakázáno: až pět tisíc.

- Když personál restaurace hosta nevyzve, aby cigaretu típnul: až padesát tisíc.

- Za neoznačení provozovny symbolem zákazu kouření: deset tisíc.