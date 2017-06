Prověřili kvalitu nemocnice

Orlickoústecko - Při páté etapě cyklotour Na kole dětem si cyklisté dali pořádně do těla. Překonali hřeben Orlických hor a výšlapů do kopců si do syta užili i na Podorlicku, třeba při zdolávání Kozlovského hřbetu. Zasloužený relax je čekal v cíli etapy v České Třebové.