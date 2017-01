Prodat budovu? Babiš není proti

Králíky – Kapka naděje. Tak by se dalo mluvit o úterní návštěvě místopředsedy vlády Andreje Babiše, který do Králík dorazil v doprovodu ministra Roberta Pelikána a šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala. Společnost Sněžník totiž společně s iniciativou Ne azylovému domu v Králíkách ministrům předložily návrh v objektu bývalého „pasťáku" vybudovat byty. A Andrej Babiš poprvé připustil, že prodej budovy není nemožný!

„Nic není rozhodnuto. Chceme to zkusit řešit," uvedl, ale současně dodal, že ministru spravedlnosti Pelikánovi chybí místa ve věznicích.

Konečný verdikt by měl padnout do konce února. Sám Robert Pelikán přiznal, že rozhodnutí nechce dlouho protahovat. Ministři po prohlídce budovy a krátkém jednání zamířili do firmy OMB Composites EU, kde se kromě zástupců firmy setkali i s vedením města. Podle starostky Jany Ponocné jsou teď ve hře dvě varianty řešení. „Výsledek je takový, že se buď pan ministr zákonným způsobem domluví s investorem na odkoupení domu, nebo tady věznici zřídí," konstatovala.

Místní ale stále věří, že ženská věznice v Králíkách zřízena nebude.

Proti vzniku věznice od samého začátku stojí argumenty, že budova zrušeného „pasťáku" stojí jen pár set metrů od školy a smuteční síně. „V centru tohoto krásného města je úplně zbytečné, aby byli azylanti nebo vězni," znovu zopakoval odpůrce věznice Michal Souček. Ten spolu se zástupcem společnosti Sněžník Martinem Palánem a zastupitelem Antonínem Vyšohlídem s ministry jednal. „Jednání bylo konstruktivní," podotkl Martin Palán. Andrej Babiš poté dokonce přehodnotil plány a cestu si zpestřil návštěvou ski resortu v Dolní Moravě, který společnost Sněžník provozuje.

Po schůzce ve firmě OMB, která se zajímala o možnosti zaměstnání vězeňkyň a podmínky z bezpečnostního hlediska, pak ministr připustil, že s Robertem Pelikánem probere další alternativy, kde by věznice mohla vzniknout. Podle Pelikána mají o zaměstnávání vězeňkyň zájem i další firmy. „Vzhledem k mírnému režimu plánované věznice by bezpečnostní opatření nebyla příliš náročná," uvedl ministr.

Pro zhruba třicet lidí, kteří přišli či přijeli k budově ústavu říci své ne věznici, byla návštěva ministrů příslibem. A rozhodně nebyli jen z centra města. Jedna z žen na setkání s ministrem přijela z nedalekého Červeného Potoka. „Jen aby ten slib splnili," podotkla. Místní ale mohli být spokojeni, Andrej Babiš totiž všechny trpělivě vyslechl a ty emotivnější příspěvky glosoval slovy: „Jsem zvyklý, že na mě lidé řvou kvůli EET, kvůli věznici na mě ještě nikdo neřval."

Emocemi nabité bylo i pondělní zastupitelstvo – ve více než tříhodinovém jednání se zastupitelé tématem vzniku věznice zabývali hodinu a půl. Starostka na jednání znovu zopakovala dosavadní průběh a také znovu upozornila, že samospráva nemá možnost ovlivnit, co vznikne v budově, která je v majetku státu. Michal Souček však na jednání nešetřil kritikou, a to zejména na adresu zastupitele Jiřího Švandy za jeho příspěvek v Králickém zpravodaji.

ČTĚTE TAKÉ: Jednat o vzniku věznice dorazí i ministr Andrej Babiš

Po návštěvě ministrů se situace kolem opuštěného areálu alespoň trochu zklidnila a místním je jasné, že rozhodnou politici. „Výš už jsme se dovolat nemohli," konstatoval závěrem Michal Souček.