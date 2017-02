Připravují stavbu několika cyklostezek

Orlickoústecko – Cykloturistika je v kurzu a Orlickoústecko může nabídnout síť cyklostezek, které protínají krajinu. Dobrou zprávou pro cyklisty je, že by v budoucna mohla být tato síť ještě hustší.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Adam Hrbáč

Sdružení obcí Orlicko připravuje stavbu hned několika cyklostezek. Asi nejvíce rozpracovaná je cyklostezka mezi Letohradem a Šedivcem. Ta má také prioritu, protože se jedná o úsek s častým výskytem dopravních nehod a pro cyklisty by bylo bezpečnější, kdyby se vyhnuli frekventované silnici. „Zejména sjezd z Šedivce dolů do Letohradu je po silnici velice nebezpečný," připomíná manažer sdružení Antonín Fiala.



Cyklostezka bude zakomponována do nové okružní křižovatky na Šedivci, jejíž stavbu plánuje Ředitelství silnic a dálnic.



Projektová dokumentace dalších plánovaných cyklostezek je v různých fázích rozpracovanosti, spojit mají Žamberk s Nekoří a Nekoř s Pastvinami, Letohrad s Jablonném nad Orlicí, s Mladkovem, Lichkovem a Králíky, Žamberk s Kunvaldem a Rokytnicí v Orlických horách.



V Rokytnici v Orlických horách by bezpečnější cestu mimo dopravní komunikace uvítali i cyklisté, kteří se nechávají cyklobusy svézt do hor. Pracuje se také na cyklostezce, která spojí Písečnou s Hnátnicí a propojí tak Letohradsko s Orlickoústeckem.



Až bude veškerá dokumentace u jednotlivých cykostezek hotová, Sdružení obcí Orlicko se na ně pokusí získat dotaci. Nejdříve by mohla stát cyklostezka mezi Letohradem a Šedivcem, odhadem ve druhé polovině roku 2018 nebo spíše v roce 2019.



Na Lanškrounsku si cyklisté oddechli, když byla před pár lety otevřena cyklostezka z Lanškrouna do Rudoltic. Na frekventované silnici první třídy pro ně ani pro chodce nebylo bezpečno. Nyní se pracuje na propojení Lanškrouna s dalšími sousedními obcemi – Sázavou a Žichlínkem. „Svazek obcí Lanškrounsko má projektové dokumentace se stavebním povolením hotové a bude žádat o dotaci," uvedl starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

I tam mají cyklostezky přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu.