Příkrý svah u hradu se trhá

Brandýs nad Orlicí - Jednu stranu opraví, druhá se začne bortit. Zub času je neúprosný.

Letošní rok měl na zřícenině hradu v Brandýse patřit opravám jižní stěny hradu a archeologickému výzkumu sklepení, nyní se k tomu přidala ještě jedna méně potěšující záležitost.

„Východně od opravené parkánové zdi na severu se nám hnul prudký svah," informoval historik Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí Zdeněk Skalický. Svah do nedávna držel kořen pokáceného stromu. Pařez však časem vyhníval a když uhnily i všechny kořeny, dal se svah do pohybu.

Sdružení opatřilo místo drobným zátarasem a umístilo zde výstražné upozornění, pohyb po svahu může být pro veřejnost nebezpečný. „Není to nic tragického, u zříceniny je to přirozený jev a také ji to nijak dramaticky neohrožuje, základy jsou na skalním masivu. Případný sesuv půdy by neměl způsobit přímé škody, navíc je situace neustále monitorována," dodal Zdeněk Skalický.

Stavitelská firma nastoupí na hrad začátkem července, do té doby by mělo být také dohodnuto provizorní podepření trhajícího se svahu.

Návštěvníci hradu se nemusí obávat. „Veřejné prohlídky stav svahu neohrozí, je to v části, kam se běžný návštěvník nedostane. Všichni jsou také předem upozorňováni, že vstupují na staveniště," uvedl Zdeněk Skalický, který zároveň prohlídky jednou měsíčně po zřícenině provádí.