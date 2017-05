Přes Semanín si kamiony cestu nezkrátí, dostanou stopku

Česká Třebová - Na opravu silnice do průmyslové zóny ihned naváže rekonstrukce objízdné trasy přes Semanín.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Mašlaň

Rekonstrukce silnice pod železničními mosty by mohla skončit dřív, než se předpokládalo. Ještě letos by se měla stihnout i oprava objízdné trasy přes Semanín. Silničku obcí i její obyvatele ničí kamionová doprava mířící do průmyslové zóny. Vyplynulo to ze schůzky, která se na staveništi uskutečnila v minulém týdnu.

Účastníci řešili především problémy spojené s objízdnou trasou přes Semanín, která je drancována kamionovou dopravou. Její rekonstrukce bude nutná ihned po dokončení stavby pod mosty. Jenže kdo a kolik za opravu zaplatí?

Spolufinancování

„Krajský rozpočet není bezedný. Je nutná dohoda na spolufinancování opravy. Předpokládaná cena rekonstrukce je šedesát milionů korun. V rozpočtu máme prozatím dvanáct milionů korun a dalších přibližně dvacet devět předpokládáme ze státního rozpočtu. O zbylých financích chceme debatovat právě s městem a investorem," řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Oprava rozbité silnice by neměla být jedinou kompenzací pro Semanín. Vozidla nad 3,5 tuny tam potom budou mít stopku. Zajistit by to měly nejen dopravní značky, ale i vysokorychlostní vážení kamionů. „Abychom zabránili tomu, že si kamiony například ve večerních hodinách budou zkracovat cestu do logistického terminálu právě přes Semanín," dodal Michal Kortyš.

Oprava skončí dřív

A do třetice dobrá zpráva. Objížďka by mohla skončit dřív, než se předpokládalo. Silnici do průmyslové zóny se zřejmě podaří dokončit předčasně, a to i přes problémy s podložím. Stavbu zkomplikoval sesuv svahu. Zhruba čtyřicetidenní zpoždění se však podařilo dohnat a aktuálně jsou práce, jejichž cílem je zobousměrnění provozu pod mosty, v mírném předstihu.

„Je nutné zmínit výbornou spolupráci s dodavatelem stavby, který vždy velmi rychle reaguje na naše podněty a dělá všechno pro to, abychom stavbu byli schopni zprovoznit v předem stanoveném termínu, což je pro celé okolí nesmírně důležité," řekl Michal Kortyš. „Pokud vše půjde podle našich představ, tak rekonstrukce bude bezprostředně navazovat na dokončení stavby pod mosty tak, abychom vše zrealizovali ještě v letošním kalendářním roce," doplnil hejtman kraje Martin Netolický.

Schůzku do České Třebové svolali náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Kromě hejtmana se jí zúčastnili také zástupci místních samospráv, dodavatele a státních orgánů.