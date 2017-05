Přes most už auta neprojedou

Ústí nad Orlicí-Hylváty - Možné dopravní komplikace lze očekávat v městské části Hylváty. Od úterý je uzavřen pro veškerý provoz most přes Knapovecký potok. Pro chodce tu byla zřízena lávka.

Most přes Knapovecký potok. Foto: Deník/Iva Janoušková

Most u křižovatky s ulicí Vrbová byl už v havarijním stavu a bylo nutné ho opravit. Práce potrvají až do konce srpna. Do té doby mohou řidiči využívat objízdnou trasu, která je vedena po silnici I/14 ve směru na Českou Třebovou. Dále po ulici Lanškrounská a ulicí Třebovská do Ústí nad Orlicí a zpět.

Uzavírka a objížďka ovlivní také některé autobusové linky. Objízdná trasa je pro ně vedena od křižovatky ulic Moravská a Třebovská po silnici I/14 až po křižovatku silnice I/14 a ulice Lanškrounská. Dočasně nebude obsloužena zastávka Ústí nad Orlicí, Hylváty, Perla.

Uzavírka potrvá do 31. srpna.