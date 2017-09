Prázdniny skončily i policistům u přechodů

Orlickoústecko - Se začátkem nového školního roku se opět na přechody v blízkosti škol v ranních hodinách vrátili policisté.

V projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který funguje už deset let, dohlížejí, aby se každodenní docházení školáků do školy nezměnilo v tragédii.

Třikrát rozhlédnout

Na dvě policistky narazili v pondělí školáci u přechodu u letohradské pošty, nedaleko Základní školy U Dvora. S policistkou z místního obvodního oddělení tu totiž byla i policejní mluvčí Lenka Vilímková. „Nejdřív doleva, pak doprava a pak ještě jednou doleva,“ reagovaly děti na její otázku, na kterou stranu se musí rozhlédnout. „Protože by nás jinak zajelo auto,“ doplnila pohotově jedna z prvňaček.

Nedaleko školy na svého kamaráda čekal i sedmák Martin, který ví, že nepozornost se nevyplácí. „Jednou jsem na kole narazil do auta, ale naštěstí to bylo bez zranění,“ popsal. I on si stejně jako pár desítek dalších dětí za své správné odpovědi vysloužil odměnu.

„Rodiče si tento projekt chválí,“ podotkla Lenka Vilímková s tím, že v tomto týdnu ji budou moci i s dárečky školáci potkat v Ústí nad Orlicí a České Třebové.

Policisté hlídkují na přechodech všech měst v okrese i v ostatních okresech napříč republikou a zapojují se nejen ti státní a městští. Například ve Vysokém Mýtě, kde je cesta přes rušnou „pětatřicítku“ pro školáky oříškem, u přechodů stávají i policisté z místního dálničního oddělení.

Jedním z cílů projektu je vedle osvojování pravidel přecházení chodců také snaha odbourat u chodců mýtus o absolutní přednosti na přechodech.

Na projektu spolupracuje i Besip, který informoval, že za uplynulých sedm měsíců letošního roku bylo v tuzemsku usmrceno 5 a těžce zraněno 70 dětí. Podle statistik však počty dlouhodobě klesají. Vedle prevence také není dobré zapomenout na další výbavu, třeba reflexní prvky na oblečení či batohu dítěte. (jan, tz)