Pracují na „štíhlejším“ návrhu muzea trampingu

Česká Třebová - Česká Třebová pokračuje v přípravách trampského muzea, jedinečného svým zaměřením na tramping.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Studie areálu na Horách se přepracovává, protože první návrh, který počítal s dvoupodlažním objektem na louce, nebyl reálný. „Stavba musí být vzhledem k územnímu plánu jinde a bude menší,“ uvedl starosta České Třebové Jaroslav Zedník. Předpokládá, že další návrh bude na jednacím stole do konce měsíce.

To už by si jej mohl prohlédnout i případný mecenáš ze zahraničí. „Čechokanaďan se chystá Českou Třebovou navštívit a chtěl by se s námi sejít na radnici,“ uvedl místostarosta Dobromil Keprt. Ve městě, které by se mohlo stát mekkou všech trampů a jejich příznivců, byl v červenci a jeho nabídka na sponzoring trvá. „Byl trochu zklamaný, že jsme nemohli zatím předložit nic konkrétního, z čeho by mohl vycházet. Samozřejmě ho zajímá, kolik bude muzeum stát a kolik peněz do něj vložíme my,“ vrací se Keprt k prázdninové návštěvě. Finanční stránku věci by měla osvětlit právě vznikající studie.

Záměr chce podpořit i Pardubický kraj. „Celá lokalita by mohla celoročně přilákat také širší veřejnost, protože nabízí možnosti pro řadu doprovodných aktivit,“ podotkl hejtman Martin Netolický. Areál na Horách je vhodný pro sport, nedaleko je pravěká osada Křivolík, město chce v okolí vybudovat biokoupaliště.