Práce v zimě? Útrapy v závějích

Orlickoústecko – Vydatná sněhová pokrývka a teploty pod nulou, taková je letošní zima, která udělala radost všem milovníkům zimních sportů. Mnozí ale při pohledu na teploměr nejásají.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

I v mrazivých dnech se totiž musí pracovat. Své o tom ví například Miloš Maleček, který pracuje v okrese jako popelář. „Důležité je nepodcenit to, teple se obléct a neprochladnout, hlavně od nohou. U nás se říká, že kdo v téhle práci přežije zimu, přežije už všechno. A letošní zima je těžká. Haldy sněhu nám občas zabraňovaly odvážet odpad. Vozíme s sebou lopatu a kolikrát jsme se museli sněhem k popelnicím prohrabávat," svěřil se Deníku.

V lednu nastal i den, kdy společnost Ekola nemohla v Letohradu vyvézt všechny nádoby s odpadem. Došlo k tomu jen v několika špatně přístupných místech, kde bylo velké množství sněhu.

Složité to mají i hasiči, kteří vyjíždějí k nehodám či požárům a kolikrát i dlouhé hodiny musejí sečkat na místě. „Nejhorší to v zimě je v případě požáru. Při hašení se hodně zpotíme a když s sebou nemáte erární termoprádlo, tak tam mokří dlouze čekáme, než se vše došetří a můžeme odjet zpět na základnu," vysvětluje hasič z Ústí nad Orlicí.

Při dlouhodobé práci v chladném prostředí, tělo vydá více energie a zvyšuje se riziko onemocnění. Toho se však nebojí Květuše Pirklová, která pracuje jako listonoška v Ústí nad Orlicí. „Musím chodit opatrně a hodně se obléci, abych neprostydla, ale nejsem žádná třasořitka, co by to neustála. Do práce chodím totiž v čas, kdy skoro celé město ještě spí. Když třeba celou noc sněžilo a nebylo prohrabáno, tak jsem se na určitých místech brodila s vozíkem v závějích. Doručování novin pak trvá mnohem déle," vysvětluje.

Pobíhat mezi závějemi a ledovým chodníkem bývá často i nebezpečné. Úraz se stal například při rozvozu obědů na Letohradsku a Žambersku. „Letos jsem si na ledovce na chodníku zvrtnul koleno," uvádí řidič.

Adrenalin si při své práci zažívala i Kateřina Lukešová z České Třebové. „Je to velmi náročné, přebíháte z tepla do zimy s balíky a poštou v ruce. Chodníky jsou neupravené a zmrzlé, kolikrát je to o tom, vyvrknout si někde kotník. No a pak se i stane, že na vás někde na vsi vyběhne volně puštěný pes," dodává poštovní doručovatelka.

CO NA TO HYGIENA?Zaměstnanci jsou v případě, že teplota vzduchu na pracovišti klesne pod deset stupňů, vybaveni pracovním oděvem, který má dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Pokud teplota vzduchu na pracovišti klesne na čtyři stupně a nižší, musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Venkovní pracoviště, na němž je korigovaná teplota vzduchu taktéž nižší než čtyři stupně je poskytován i speciální nápoj chránící proti chladu, a to alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.