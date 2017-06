Práce pro mladé je dostatek

Orlickoústecko, Svitavsko -Kdo se nebojí práce, tak nemá problém najít tu, která mu vyhovuje. To platí pro studenty zejména v době letních prázdnin, které jsou nejlepším obdobím na přilepšení. Práci nabízejí továrny, kavárny i provozovatelé koupališť.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

Známosti se hodí

V moravskotřebovské společnosti VHOS mají možnost získat letní brigádu děti zaměstnanců. „Každý, kdo potřebuje, má šanci. Časově jsou brigády omezeny na čtrnáct dnů. Děti pod osmnáct let většinou nezaměstnáváme," říká předseda představenstva Zdeněk Šunka. Brigádníci pracují v administrativě, kdy třídí spisy nebo skartují. Pomáhají ale i při práci v terénu.

Systém zaměstnání příbuzných zaměstnanců má pro firmu přínos. „Někdy se děti zaměstnanců, které u nás byly na brigádě, později staly našimi zaměstnanci. Evidujeme nejméně pět těchto případů," uzavírá Zdeněk Šunka.

Ve společnosti Rehau, která je největším zaměstnavatelem v regionu, nabízí brigády také. „Pokud máme možnost, preferujeme děti našich zaměstnanců a středoškolské studenty, kteří se pro nás učí. Pokud nabídka stačí uspokojit tyto skupiny, pak brigády nabízíme i ostatním," informuje vedoucí personálního oddělení Tomáš Kroulík.

Pracovní zařazení závisí na požadavcích jednotlivých oddělení. Mladí lidé najdou práci ve výrobě, tak i v administrativě. „Ve výrobě se brigády většinou domlouvají na dva týdny, ale to je z důvodu, abychom mohli uspokojit více zájemců," dodal Tomáš Kroulík.

Stovky míst

V Poličce je největším zaměstnavatelem společnost Ravensburger. Ročně zde najde brigádu až čtyři sta mladých lidí. „Přes léto je to kolem 250 brigádníků. Někdo pracuje celé dva měsíce, někdo jen čtrnáct dní. Všichni pracují přímo ve výrobě. Jako první se většinou hlásí děti zaměstnanců," vysvětluje personalistka Iva Poulová. Ani zde nemohli uspokojit všechny zájemce. I zde profitují z toho, že si mladí lidé vyzkouší práci a získají zkušenosti. Část brigádníků se po studiu do společnosti vrací jako zaměstnanci.

Velké množství pracovních míst je v provozech, kde jsou nabízeny gastronomické služby. Zajímavou nabídku nabízí například i letní festivaly. Sehnat personál je o něco těžší než v loňském roce. Do hry vstoupil „protikuřácký zákon". Ten změnil nejen místa, kde se smí a nesmí lidé oddávat své kuřácké vášni, ale i pravidla v gastroprovozech. Mladí lidé do 18 let nesmějí podle nových pravidel prodávat alkohol a cigarety. Týká se to i čepování piva.

„Dozvěděl jsem se to před pár dny. Středoškoláci tak u mě dělat nemohou a musí si hledat jinou práci. Musím tak hledat nové brigádníky na celé léto," prozradil provozovatel občerstvení na litomyšlském koupališti Pavel Wetter.

Lépe je na tom provozovatel nové kavárny na zámeckém návrší. Tomu nedělalo problém sehnat dostatek pracovníků ve velmi krátké době. S novým zákonem počítal. „Využil jsem na shánění lidí facebook a e-mail. Na prázdniny tak mám dostatek lidí," řekl provozovatel kavárny Milan Lipavský.

Pracovníky na prázdniny neshání ani provozovatel další litomyšlské kavárny Josef Jílek. Na výpomoc ve svém podniku potřebuje lidi, kteří se chtějí něco naučit. „Na léto shání práci z mého pohledu lidé, kteří se nechtějí moc učit nové věci. Potřebuji zaměstnance, kteří mají zájem o práci dlouhodobě a naplno," vysvětlil barista z Litomyšle.

Brigádníky si tak vychovává po celý rok. „Je velká nabídka i poptávka práce. Lidé zkoušejí a dlouhodobě u práce nevydrží. V naší branži je mnoho podprůměrných podniků a málo kvalifikovaných lidí," dodal Josef Jílek.

Generační rozdíl

Osmnáctiletý Stanislav Jindra z České Třebové se sháněním brigády na prázdniny neměl problém. „Přes léto budu pracovat v pivovaru. Mám v Poličce přítelkyni a tátu, takže jsem se rozhodl strávit prázdniny zde. Brigádu jsem si sehnal poměrně lehce, spíše jsem si mohl vybírat a i s penězi jsem celkem spokojený. Kamarádi jsou na tom stejně," uvedl mladý brigádník.

Pohled na sezonní práci se mění. „My jsme si začali brigády shánět i několik měsíců předem. Dnes se o každého alespoň trochu pracovitého brigádníka firmy perou," myslí si Kateřina Pokorná z České Třebové.

Osobitý názor má i na dnešní mládež. „Za nás, i když někteří rodiče měli peníze na to, aby nám financovali letní aktivity, jsme museli i na brigádu, abychom se naučili vážit peněz. Myslím si, že dnes mladým stačí natáhnout doma ruku. Nechce se jim za pár stovek, které si vydělají, omezovat svůj volný čas, když nemusí," dodala Pokorná.