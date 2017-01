Poznáváte muže?

Vysoké Mýto – Policie hledá zloděje, který okradl seniora.

Tohoto muže hledá policie.Foto: archiv Policie ČR

Dvaasedmdesátiletý muž loni na konci listopadu přišel o pět tisíc korun, které si chtěl vybrat z bankomatu na náměstí. Když vyťukal přístupový kód, zloděj k němu přistoupil, navolil pět tisíc a bez souhlasu seniora si je vzal. Ještě před krádeží mu strčil do batohu na zádech parfém a nabízel holicí strojek. „K popisu muže můžeme uvést, že je ve věku 35 – 40 let, silnější 180 centimetrů vysoké postavy a nosí krátký sestřih tmavých vlasů. Oblečen byl do tmavého kabátu dlouhého po kolena a na hlavě měl čepici s kšiltem modré barvy," dodává policejní mluvčí Lenka Vilímková.