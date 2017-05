Poznávací zájezd okořenilo setkání s britskou královnou

Ústí nad Orlicí - Třicítka studentů prvních a druhých ročníků si zpříjemnila začátek pětidenním poznávacím zájezdem po Francii a Anglii. Za doprovodu vyučujících Michaely Krčálové a Elišky Částkové absolvovali nejprve návštěvu francouzské metropole Paříže, většinu pobytu pak strávili na britských ostrovech.

Dopady krize jsou vidět

Paříž představuje pro turisty všech generací těžko odolatelné lákadlo, což platilo také pro výpravu z orlickoústecké „umprumky". Šestnáctikilometrovou trasu vyplnily nejzajímavější památky Paříže: Eiffelova věž, Martovo pole, Invalidovna, Náměstí Svornosti, Tuilerijské zahrady a bazilika Sacre Coeur. „Navštívili jsme také krátce světoznámé muzeum Louvre, kde si již značně unavení studenti prohlédli Monu Lisu. Při odjezdu na ubytování jsme projížděli přes slavný bulvár Champs-Elysées a kolem Vítězného oblouku," přiblížila náplň návštěvy Paříže vedoucí výpravy Michaela Krčálová. Jak dále dodala, Paříž dneška má však také svou odvrácenou tvář. „Bohužel jsme také viděli dopad emigrační krize. Za Paříží se podél dálnice shlukují uprchlíci, kteří žijí ve slamech v otřesných podmínkách. Po Paříži chodí ozbrojení policisté s prstem na spoušti, což není pro návštěvníky zrovna příjemné. Součástí jsou i bezpečností prohlídky před každou památkou," uvedla Michaela Krčálová.

Ubytování v rodinách se osvědčilo

Ve čtvrtek ráno čekal studenty a jejich vyučující přejezd, přesněji řečeno „podjezd" kanálu La Manche. Anglickou část pobytu zahájila nejprve prohlídka malebného městečka Canterbury s velkolepou gotickou katedrálou. „Jenže tu právě nyní renovují, což dost kazilo celkový dojem. Studenti si ale hned zlepšili náladu, když jsme zjistili, že je ve městě také Primark," okomentovala s humorem Michaela Krčálová a doplnila, že ještě ve čtvrtek pokračovala výprava do Londýna: „Naše prohlídka začala na Greenwichi u nultého poledníku, pak jsme jeli lodí po Temži k nejznámějšímu londýnskému mostu London Bridge, a nakonec jsme navštívili Tower of London. Ubytování jsme měli tentokrát zajištěno v rodinách v jižní části Londýna." Tato varianta se účastníkům vyplatila, v rodinách měli výborné zázemí a také možnost konverzovat v anglickém jazyce.

Poslední den z kategorie nezapomenutelných

Poslední den v Londýně začal pro studenty oblíbenou atrakcí London Eye. „Díky slunečnému počasí jsme měli krásný výhled na Parlament, Big Ben, Westminster, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, St. James Park i Hyde Park. Tedy místa, která jsme později procházeli pěšky," zmínila část programu pedagožka Eliška Částková, která se také podílela na organizačním zajištění akce.

Největší překvapení ovšem čekalo studenty v samotném závěru zájezdu. Na momenty, které zažili před Westminsterskou katedrálou, budou ještě dlouho vzpomínat. „Spatřili jsme dav lidí s připravenými mobily k focení. Policií uzavřená ulice a řada černých nablýskaných aut před katedrálou mohla znamenat mnohé, ale v tomto případě se jednalo o královskou rodinu, která se v katedrále účastnila smutečního obřadu za padlého policistu při teroristickém útoku na Westmisterském mostu. Během několika minut jsme uviděli ve fialovém outfitu samotnou královnu Alžbětu., která po krátkém rozloučení s představiteli církve nasedla a odjela pryč. K našemu příjemnému překvapení za chvíli po královně vyšel i princ William a Charles. Studentům se podařilo vše natočit, takže budou mít nezapomenutelný zážitek," přiblížila výjimečné okamžiky Michaela Krčálová. Její kolegyně Eliška Částková nezapomněla své svěřence pochválit: „Díky vzornému chování studentů se zájezd velmi vydařil, a věřím, že bude pro studenty motivací k dalším cestám do zahraničí. Za skvělou práci musím poděkovat také našemu průvodci, v neposlední řadě nám vyšlo také počasí."

Studenti sčítají pozitiva

Pro účastníky výpravy je možnost zájezdů, exkurzí a dalších mimoškolních akcí pochopitelně vítaná. Možnost poznávat památky, navazovat kontakty a zdokonalovat se v cizích jazycích využili stoprocentně. Pozitivně hovořila o pětidenní akci například Renata Křivková ze 2. ročníku. „Výlet se mi hrozně moc líbil, i když jsem už v Anglii byla podruhé, jela bych klidně znova. Nejkrásnější místo pro mne bylo Trafalgarské náměstí, kde jsem se nemohla vynadívat na např. Národní galerii, Canada house, sochy lvů a na Nelsonův sloup. Hlavní můj cíl je zavítat ještě jednou do Francie, abych si ji mohla dostatečně detailněji vychutnat," řekla krátce po příjezdu. Její spolužačka Monika Csaszárová pak doplnila: „Na výletě vidím jen samé pozitivní věci. Viděli jsme krásnou kulturu, přírodu i také poznali místní obyvatele, u kterých jsme po dvou nebo po třech přespali jednu noc. Pro mě to byl ten nejlepší zážitek a hlavně velká zkušenost do života. Myslím, že všechny potěšila i návštěva nákupního centra Primark, odkud si každý alespoň nějakou maličkost odnesl. Třetí patro Eiffelovy věže, muzeum voskových figurín Madame Tussauds nebo náhodné setkání s královskou rodinou zůstane dlouho v mojí paměti stejně jako vůně typického anglického jídla Fish and Chips."