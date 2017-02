Po rekonstrukci bude bazén ladit do barev města

Vysoké Mýto – Oprava bazénu bude letos také jednou z velkých investic pro Vysoké Mýto. Radnice zveřejnila vizualizace a připravuje výběrové řízení na dodavatele, které proběhne v příštích týdnech současně se stavebním řízením.

NA JAŘE ROZHODNOU O ROZSAHU OPRAVY

V březnu pak zastupitelé rozhodnou, zda přistoupí ke kompletní, či částečné rekonstrukci, která nepočítá s výměnou bazénové vany. Starosta Vysokého Mýta František Jiraský dává přednost kompletní rekonstrukci. Jak podotkl, město má dost našetřených peněz z minulých let.

Generální oprava 35 let starého bazénu totiž „spolkne" až padesát milionů korun, radnice žádá o osmnáctimilionovou dotaci ministerstvo školství. O té se však rozhodne až v polovině roku, Mýto tak vstoupí do rizika, že nedostane nic a investici zaplatí ze svého. Podle místostarosty Martina Krejzy je ale důležité udělat rekonstrukci pořádně. „Je v zájmu města, aby bazén fungoval i dalších třicet let, nebudeme vybírat nejlevnější materiály, abychom nebyli třeba podrobeni kritice, že máme kluzké kachličky jako v Litomyšli," přirovnal místostarosta. Interiér bazénu bude laděn do zelené a šedé, tedy barev města. Současně by měla zůstat zachována i rarita – zvedací dno, které slouží zejména dětem při výuce plavání.