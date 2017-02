Pitná voda je přednější! Koridor zdroj nesmí ohrozit

Vysoké Mýto – Rozruch okolo plánované stavby D35 v blízkosti Vysokého Mýta způsobily informace, že by koridor mohl ohrozit zdroje pitné vody v lokalitě Pekla, které jsou strategicky důležité pro Vysoké Mýto i celý region.

Vodní zdroje v Mýtě.Foto: VAK V. Mýto

POSTAVÍ ODLEHČENÝ NÁSYP NEBO ESTAKÁDU

Po poslanci Martinu Kolovratníkovi situaci uklidňuje i ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr, který, stejně jako Kolovratník, konstatoval, že silničáři buď postaví odlehčený násyp, nebo mostní estakádu.

„Odborníci posoudí, jestli bude odlehčený násyp s použitím polystyrenu dostatečnou ochranou pro vodní zdroje," uvedl a jedním dechem dodal, že pitná voda je přednější a silničáři rozhodně nedají přednost levnější variantě v podobě násypu, pokud nebude dostatečná. „Druhou možností je přemostění celého údolí estakádou. Rozhodne se až na základě hydrologického průzkumu," přiblížil ředitel a pokračoval: „Pro stupeň dokumentace, který teď děláme, nepotřebujeme podrobný hydrologický průzkum, my ho potřebujeme až pro dokumentaci pro stavební povolení."

VEDENÍ NA OHROŽENÍ VODY UPOZORŇOVALO

Vysokomýtská radnice na hrozbu upozornila znovu na začátku ledna, místostarosta Martin Krejza však podotkl, že tak nečiní poprvé. Město podle něj na problém upozorňuje už od chvíle, kdy se rozhodlo o vedení D35 jižní trasou, která kopíruje současnou I/35, což už je téměř deset let.

Jak Deník informoval, otázky kolem plánovaného obchvatu řeší i Žamberk, který si nechá zpracovat dopravní průzkum. Podle starosty Jiřího Dytrta má zjistit, jaký druh dopravy městem projíždí a která auta zůstávají. „A také jak bude vypadat doprava po zprovoznění D35," řekl.

Radnice nyní čeká na vyjádření ŘSD, zda průzkum provedou, poté by se starosta chtěl setkat s představiteli okolních obcí, kterých se má obchvat dotknout: Helvíkovic, Dlouhoňovic a Lukavice. Jak uvedl, jejich postoj k obchvatu by měl být společný. „Abychom my stát do budování obchvatu netlačili, a starostové okolních obcí nebyli proti," poukázal Dytrt.

KDY KONEČNĚ „KOPNOU" DO ZEMĚ?

O stavbě dálnice se mluví řadu let, podle poslance Martina Kolovratníka se brzy však opravdu „kopne" do země. První dva úseky, které povedou z Opatovic nad Labem do Časů a poté do Ostrova, chtějí silničáři začít stavět napřesrok, letos je v plánu archeologický průzkum.

Další úseky spojnice Čech s Moravou, které se rovněž týkají Vysokého Mýta, se budou stavět přibližně od roku 2021. Silničáři je hodlají budovat po etapách, přednost dostane úsek, který bude kompletně připravený.