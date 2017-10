Pěstounství přirovnávají k jízdě na koloběžce

Pardubický kraj - Originální způsob, jak upozornit na stále aktuální téma nedostatku pěstounů v Pardubickém kraji, našla nezisková organizace Amalthea. Jejím cílem je pomoci dětem, rodičům a pěstounům. A stále hledá nové pěstouny.

Na koloběžce k moři

„Náš kolega Petr se rozhodl vydat se k velké vodě na koloběžce. Bláznivý nápad? Možná. A aby toho nebylo málo, napadlo nás propojit koloběžku s tématem pěstounské péče,“ píše organizace na svém webu. Petr skutečně dojel na koloběžce až k moři a každý den z jeho dobrodružství vznikaly zápisky, vedle kterých stály i zážitky rodiny Novákových. „Říkáme si, že být pěstounem je jako jet na koloběžce… Jízda na koloběžce není ani jízda na kole, ani samotný běh nebo chůze, ale je to vaše cesta, váš osobitý způsob. Když jste pěstounem, nejste ani máma, ani táta, ale máte svoje nezpochybnitelné a vlastně nenahraditelné místo v životě konkrétního dítěte,“ konstatuje organizace a potvrzuje to slovy na konci zmíněného deníku z cesty: „Pěstounská péče je cesta, kdy nezáleží, jestli dojedeme až k moři, protože to moře si nakonec můžeme udělat klidně doma v koupelně. Hlavně, že jsme spolu.“

Úkolem pěstounů je dítěti, které z nějakého důvodu nyní vyrůstá v ústavu nebo se jeho rodina ocitla v těžké životní situaci a nemůže o něj tudíž pečovat, nabídnout místo ve své rodině. Důležitým úkolem pěstounů je navázat s přijatým dítětem bezpečný vztah, doprovázet ho v jeho radostech i starostech a být mu oporou při hledání vztahu k jeho rodičům.

Pěstounství je do jisté míry profesí přinášející finanční odměnu, jelikož jsou pěstouni finančně podporování státem. Zároveň pěstounství klade na pěstouny řadu požadavků, ať už na bezpečí a spokojenost dítěte či na spolupráci s jeho vlastní rodinou.

Příležitost dozvědět se víc mají zájemci ve středu 22. listopadu od 16 do 18 hodin. Na pobočce Amalthea z. s. na adrese T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí se uskuteční Setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči spojené s besedou s pěstouny, kteří už děti v pěstounské péči vychovávají.