Perner a Perner, každý jiný

Pardubický kraj, Chrudim - „Bydlím ve Václavské ulici v oblasti mezi nemocnicí a Presy a moc bych se přimlouvala za to, aby se tady pravidelně měřila rychlost projíždějících aut. Nejlépe snad trvale. Někteří řidiči jezdí opravdu šíleně, takže je tady dost nebezpečno. A taky je tu velký rámus, to zase hlavně od motorek. Myslím, že kdyby tu všichni jezdili pomaleji, tak by zde ubylo i toho hluku,“ říká Chrudimačka Alena Hrabalová.