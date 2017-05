Pastvinskou přehradu čeká pořádná očista břehů i dna

Pastviny - Údolní přehradu Pastviny čeká důkladná očista. Stane se tak během akce Čisté Pastviny naplánovanou na 27. května.

Úklidové akce Za čisté Pastviny se zúčastnil rekordní počet dobrovolníkůFoto: archiv VZS ČČK Pastviny

Potapěčsko-ekologický projekt odstartoval ve známém rekreačním středisku v roce 2006. Zpočátku se uklízelo každoročně, teď organizuje Vodní záchranná služba (VZS) v Pastvinách generální úklid jednou za dva roky. „Impulzem, proč tento projekt realizovat, bylo množící se poranění chodidel rekreantů o různé střepy a plechovky," vysvětlil šéf VZS v Pastvinách Oldřich Houdek.

„A když už uklízet pod vodou, tak proč ne komplet celou přehradu. Projekt Čisté Pastviny má dvě roviny, jednou je faktické vyčištění břehů, vodní hladiny, pláží pod vodou a blízkého okolí. Druhým, neméně důležitým aspektem je výchova lidí, zejména dětí a mládeže, kteří vlastní zkušeností zjistí, co to dá práce a co nepořádku lidé po sobě zanechávají," dodal.

Na předloňské akci se sešlo historicky nejvíce lidí, účastníků bylo více než sto a nasbírali velkoobjemový kontejner různého odpadu, od pneumatik přes zbytky ztrouchnivělé loďky až po kovový šrot. „Nejvíce bylo plastového odpadu, pet lahví, kelímků a podobně," podotkl Oldřich Houdek.

Účastníci akce Čisté Pastviny se sejdou 27. května v 9 hodin u stanice VZS. Vodním záchranářům vedle dobrovolníků opět pomohou i další složky integrovaného záchranného systému, hasiči, policisté. Obec nechá přistavit kontejnery a Povodí Labe pomůže finančním darem.

Organizátorům úklidu se v květnu podařilo získat i třicetitisícový příspěvek od Nadačního fondu Tesco, rozhodovalo hlasování zákazníků a Čisté Pastviny získaly ze třech prospěšných projektů nejvíce hlasů.