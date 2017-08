Parkování řeší všude, v Mýtě jej rozšířili

Orlickoústecko – Dvě mouchy jednou ranou. Tak se dá mluvit o rozšíření parkoviště u autobusového nádraží ve Vysokém Mýtě. Radnice totiž nejenže poskytla občanům i dojíždějícím za prací čtyřiačtyřicet nových parkovacích míst, ale současně využila i plochu v bývalém Městském stavebním podniku, která donedávna ležela ladem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Zaparkovat ve městě je přitom pro některé každodenní výzva. „Důvodem bylo zvýšení kapacity stávajícího parkoviště, které tu vzniklo v roce 2014,“ potvrzuje v městském týdeníku vedoucí odboru rozvoje města Pavel Kubeš. Řidičům navíc stále odpadá povinnost schraňovat drobné do parkovacího automatu, parkování je zdarma.

I tak ale v centru města mnoho prázdných parkovacích míst nezbývá a řidiči často parkují i tam, kde to značky zakazují a stávají se soustem pro městskou policii. Podle ní pak často porušují i značku K+R, která slouží hlavně rodičům dětí mířících do nebo ze školy. Mýto tyto značky rozšíří. Dosud značka stojí v ulici Komenského, tři nová parkovací místa označená K+R, tedy „kiss and ride“ neboli „polib a jeď“, vzniknou i u Mateřské školy Slunečná.

STAČÍ NASTAVIT ČAS

V centrech většiny měst v okrese, včetně mýtského náměstí, se to bez „kováků“ už ale neobejde. Stále více se však využívají takzvané parkovací hodiny. Na nich parkování ve městě od loňska postavilo třeba Jablonné nad Orlicí.

Parkovací automaty byste tu hledali marně, zato každý, kdo v Jablonném bydlí či sem dojíždí z okolí, má v autě bílomodrou kartičku parkovacích hodin. Díky ní mohou na jablonském náměstí strávit dvě hodiny.

„Zavedli jsme ten systém tak, aby lidi dohromady nic nestál a přitom se zredukoval počet vozidel na náměstí. To se nám podařilo,“ konstatuje starosta Jablonného Miroslav Wágner.

Ne všichni zpočátku pochopili, oč jde, po čase si ale systém sedl a podle starosty funguje. „Myslím, že za dvě hodiny se lidé stihnou naobědvat či si vyřídit cokoli na úřadě či v obchodech,“ domnívá se starosta.

Rezidenti pak mohou využít parkovacích karet, které radnice prodává na rok a starosta má i radu pro ty, kteří do města dorazí bez parkovacích hodin třeba v době uzavření infocentra: stačí na lístek napsat dobu příjezdu, umístit ho za čelní sklo a dvě hodiny platí i pro ně. „Systém má také velkou výhodu v tom, že ho bez problémů lze aplikovat na další místa ve městě,“ doplňuje starosta s tím, že to ale radnice v nejbližších měsících neplánuje.

Parkovací kotouče využívají třeba i v Ústí nad Orlicí. V ulici T. G. Masaryka, kde byla loni dokončena rekonstrukce, vzniklo několik parkovacích míst na půlhodinové stání zdarma. Letos tu během změn v parkování zjednosměrnili ulice Žižkov, Fügnerova, Rettigové a Korábova a zpoplatnili parkoviště pod gymnáziem. Další změny v parkování pak proběhnou, až dojde na demolice v Perle. (jan)