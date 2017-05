Park Benátky, místo pro zábavu i odpočinek

Česká Třebová - O vzniku parku Benátky blízko hokejbalového hřiště se v České Třebové hovoří již řadu let.

Starosta Jaroslav Zedník naznačuje, kam až bude sahat nový park, jenž ponese jméno Benátky. Foto: DENÍK/David Chládek

Podobu českotřebovského parku měla přiblížit architektonická soutěž Cena nadace Proměny. „Skončilo to špatně, nedohodli jsme se, chyba byla na obou stranách. Chopili jsme se toho tedy sami," vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl.

Krajinářská studie dává odpověď na otázku, jak by park mohl vypadat a návštěvníci by tak v budoucnu mohli na místě nalézt prostředí pro odpočinek i zábavu. V návrhu nechybí rozsáhlé cesty, lavičky, vyhlídkové lávky přes mokřady, skluzavka, vodní plocha v podobě zrcadla, ve kterém by se měla odrážet obloha či přilehlé stromy, a další vodní prvky.

Propojit s okolím

„Je kladen důraz na to, aby to žilo a dalo se zde i něco dělat a lidé jen neseděli na lavičkách," dodal Švercl.

Studie dále nabízí možnosti, jak propojit park Benátky s okolními lokalitami. „Jeden přístup bude možný z parkoviště na Skalce, hlavní přístup, který bude vybudovaný přes řeku novým mostem, povede z ulice v Benátkách kolem hokejbalového hřiště. Také bychom rádi v budoucnu zavedli napojení zadní cestou k obchodnímu centru," informoval Karel Švercl.

Součástí parku by mohla být také do přírody zasazená vyhlídka s balkonem, u které bude vybudováno schodiště a výtah. Ten by mohli využívat rodiny s kočárky, senioři a invalidé a zjednodušit si tak strmý přístup od parkoviště.

Za zmínku také stojí do parku svedený systém dešťové kanalizace ze všech okolních ploch, díky kterému by mohlo být zajištěno zavlažování celého území.

A kdy začne projekt nabírat na realitě? „První kroky nyní vedou k územnímu řízení, které bude na konci května. Pak začneme řešit dotace a způsob, jak projekt rozčleníme. Celé je to běh na dlouhou trať," vysvětlil Švercl s tím, že ucelený dotační titul, do kterého by se park dal zařadit, neexistuje a třeba na schodiště a výtah bude přispívat město.