Památky i centra měst slaví svůj evropský svátek

Orlickoústecko, Svitavsko - Druhý zářijový víkend je ve znamení Dnů evropského dědictví. Na Orlickoústecku a Svitavsku se do nich zapojila tři města - Žamberk, Litomyšl a Vysoké Mýto a ve všech třech je připraven nabitý lákavý program.

Dny evropského dědictví v Litomyšli.Foto: DENÍK/Ondřej Getzel

O týden později se Dny evropského dědictví slaví i v Lanškrouně, kde organizátoři připravili od 19.19 hodin tajuplnou prohlídku historických památek zvanou Oživlá historie aneb Lanškrounské památky, jak je neznáte. Během ní se budou moci návštěvníci setkat mimo jiné s duchem správce Riedera, s Barborou Pernikářovou a Annou Erxlebenovou či s Janem Markem Marcim. Uvidí také dobývání hostince Krčma švédskými vojsky.

Západ slunce na Rozálce

Dny evropského dědictví v Žamberku otevřou rozhlednu Rozálku, z níž budou moci lidé obdivovat výhled do okolí i západ slunce, vystavena tu bude pamětní kniha i historické fotografie města. Otevřena bude v sobotu od 17 do 21 hodin. Prodloužená otevírací doba bude i v městském muzeu, kde probíhá výstava k výročí 140 let od vysvěcení praporu dobrovolných hasičů. „Domek Prokopa Diviše bude otevřen klasicky od 10 do 11 a od 14 do 17 hodin, mezi exponáty naleznete i nedávno získaný tkalcovský stav,“ zve Monika Škodová z žamberské radnice.

Oživí centrum i dvorky

Nabité dva dny hudbou, jarmarkem, prohlídkami historického centra města i památek, Fish Fest a koncerty. To je blížící se víkend v Litomyšli, která v rámci Dnů evropského dědictví zve do památek města - Smetanova domu, chrámu Nalezení sv. Kříže, kostela Povýšení sv. Kříže a dalších. Až do soboty tu také probíhají Litomyšlské dvorky - unikátní akce, v jejímž průběhu ožije celkem čtrnáct dvorů a dvorků v historickém jádru města. Letos se mohou účastníci podívat i na nový radniční dvorek či obnovený dvoreček Rodinného centra, to vše v Mariánské ulici.

Z jarmarku rovnou do muzea

Ve Vysokém Mýtě se Dny evropského dědictví sešly s městskými slavnostmi, které ovládnou celé centrum města. Veřejnosti se o víkendu otevřou kostel sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice, Regionální muzeum, Muzeum českého karosářství, Pražská brána se svou vyhlídkovou věží, Litomyšlská brána, Husův sbor a také barokní areál ve Vraclavi i podkarpatský dřevěný kostelík v Dobříkově. Návštěvníci by ale neměli minout ani historické centrum města a městské hradby, do kterých jsou zasazeny pamětní desky se zaznamenanými událostmi.