Oživují historické nádraží

Ústí nad Orlicí - Nový majitel postupně „resuscituje" historickou budovu nádraží. Z okýnek občerstvení voní káva a čerstvé koláče, čekání na vlak na nástupištích zpříjemňují lavičky a knihovnička, pro milovníky hudby tu stojí piano.

Nádraží v Ústí nad Orlicí.Foto: Facebook Nádraží Ústí nad Orlicí

Po modernizaci nádraží byla budoucnost staré výpravní budovy nejistá, České dráhy pro ni nenašly uplatnění a řadu měsíců stála bez užitku zavřená uprostřed kolejí. Vloni objekt koupila společnost Oustecké nádraží, která se pustila do oživení budovy. Jeden z jejích jednatelů, Pavel Prchal, už tu bydlí v rekonstruovaném bytě a na nádraží je spokojený. „Záleží, kdo co má rád. Někdo chce bydlet v novém, někdo má rád staré domy. Já mám rád ty starší. Je tu normální koupelna s okýnkem, což v bytech často není," podotýká. A nestěžuje si ani na hluk projíždějících vlaků: „Mám to sice z první ruky, ale vlaky mi nevadí."

Jak šel čas… únor 2009 – vzniká sdružení Nádraží nedáme!, které chce před demolicí zachránit starou výpravní budovu z roku 1874

květen 2010 – budova byla prohlášena kulturní památkou

březen 2013 – začala modernizace nádraží v Ústí nad Orlicí

listopad 2014 – cestujícím začalo sloužit nové vlakové nádraží s prosklenou vstupní odbavovací halou a podchody

září 2015 – stará výpravní budova je na prodej, ČD ji nabídly za 1,4 milionu

květen 2016 – historickou budovu kupuje společnost Oustecké nádraží a znovu ji otevírá veřejnosti

červen 2016 – nový majitel uspořádá na nádraží den otevřených dveří

Když vyjdou jednání, nájemníkem bude brzy obydlen i další z bytů. O prostory na nádraží je zájem, na bydlení i pro podnikání. „Měsíčně nás kontaktují dva až tři zájemci. Někteří by u nás chtěli bydlet, ale nemají ani na zálohu na energie. Naštěstí se ozývají i seriózní zájemci a všichni mají jedno společné. Jejich životem je železnice," uvedl za Oustecké nádraží Martin J. Kadrman. Společnost se podle jeho slov drží svých plánů, ale realizaci některých bude nutné posunout. Všechny prostory v objektu totiž musí projít novou kolaudací, a to zabere dost času.

„Do řízení je zapojeno několik úřadů a každý z nich má třicetidenní lhůtu k vydání stanoviska," vysvětluje Martin J. Kadrman.

Do konce února by měla mít společnost k dispozici návrh, jak řešit vytápění celé budovy. Zvoleno bude takové řešení, aby měsíční náklady na energie byly co nejnižší, i za cenu vyšší prvotní investice. Rozvody tepla, vody a elektřiny budou řešeny po etapách. „V té první budeme modernizovat celé přízemí budovy, kde budou služby a první patro levého traktu směrem k Chocni, kde budou byty. Trakt, do kterého lidé vcházeli, tedy ten směrem k městu, plánujeme využít pro krátkodobé ubytování pro turisty či železniční nadšence. A to hlavně proto, že zde byty vypadají tak jako před sto lety. Necitlivá modernizace vybetonováním podlah a podobně se jim vyhnula. Například tam nenarazíte na ocelové zárubně dveří. Vše je ve dřevě. Včetně podlah," dodává zástupce společnosti.

Nový vlastník nádraží chce také letos nechat zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování veřejných toalet, měly by být přesně tam, kde byly původně v době vzniku budovy. Dalším z cílů je projekt na restaurování oken a dveří. „V letošním roce budou moct lidé využít i vstupní halu a sednout si ke stolečkům a v sychravém období zde snad i zatopíme v kamínkách. A dá-li Bůh, nebudou muset běhat na toaletu ke skále u Kubincova kopce, ale budou ji mít přímo v budově," uzavírá Martin J. Kadrman.

Fanoušky železnice nadchl přímý přenos z nádraží Ústí n. O. – Online přenos železničního života ze stanice v Ústí nad Orlicí má velkou sledovanost. Za čtyři měsíce, kdy je kamera v provozu, má už přes 400 tisíc zhlédnutí. Nádražím projedou denně stovky různých osobních a nákladních vlaků. Kameru umístila pražská komunikační agentura po dohodě s památkáři v polovině října na fasádu horního patra nádražní budovy. „Namířena je směrem na město a diváci tak vidí vlaky směřující na Prahu, Českou Třebovou a Letohrad. Obraz je doplněn o zvukový záznam se staničním hlášením. Online přenos je součástí projektu Slow TV a ke zhlédnutí je na serveru Playtvak.cz ," řekl Pavel Prchal, jednatel společnosti Oustecké nádraží, která historickou budovu koupila. Podle spoluvlastníka Martina J. Kadrmana kamera podporuje cestovní ruch. „Už nám napsalo několik lidí, že po zhlédnutí videa se rozhodli do Ústí přijet, na nádraží se podívat a ochutnat kávu z místní Oustecké kavárny. A když už tu byli, zajeli se podívat i do města. Věřím, že podíl této kulturní památky na cestovní ruch regionu bude nadále stoupat," dodal.

,„Živý přenos nádraží v Ústí nad Orlicí patří mezi naše nejoblíbenější. Krátce po spuštění překonal v denní sledovanosti stream Hlavního nádraží v Praze, který běží od ledna minulého roku. Oba přenosy vytváří zajímavý prostor pro setkávání příznivců vlaků, tzv. šotoušů," podotkla Leona Daňková, produkční Slow TV.